Представители украинского посольства на Пуховщине возложили цветы к памятникам земляков

Накануне Дня Победы отдать дань уважения уроженцам Украины, сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками на территории Беларуси, в наш район приехали приедставители посольства Украины в Республике Беларусь. В Марьиной Горке у памятника Герою Советского Союза Василию Токареву, уроженцу Днепропетровской области, их встречали представители районного исполнительного комитета, крупнейших общественных организаций.



— Наш долг почтить память всех, кто сражался в годы войны с немецко-фашистскими захватчиками, — во время торжественной церемонии подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, возглавлявший делегацию. — Мы помним о подвиге, который в начале июля 1944 года совершили артиллеристы у деревни Узляны и гордимся, что в числе воинов, удостоенных за этот бой звания Героя Советского Союза — есть уроженцы Украины.



Участники торжественной церемонии возложили цветы к подножию памятника Василию Федоровичу Токареву. Затем представители посольства Украины в Республике Беларусь отправились Узляны, чтобы посетить мемориал, воздвигнутый в честь 49 героев – артиллеристов, которые 4 июля 1944 года на протяжении нескольких часов отбивали атаки тысячной группировки врага. Командовал батареей капитан Антон Леонтюк, также уроженец Днепропетровской области Украины, удостоенный за этот бой звания Героя Советского Союза.

Наталья ПАРХОМЧИК.