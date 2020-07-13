Представительница Пуховичского района была гостем программы «Регион: вчера, сегодня, завтра»

На «Минской волне» стартовал специальный проект «Регион: вчера, сегодня, завтра».

В тематической программе можно будет узнать из первых уст о развитии регионов Минщины, его достижениях и перспективах… По средам, четвергам и пятницам в 11.10 можно услышать интервью с известными представителями районов – председателями горрайисполкомов, их заместителями, депутатами районных Советов, Почетными гражданами, другими знаменитыми людьми.

10 июля гостем программы «Регион: вчера, сегодня, завтра» была представительница Пуховичского района Алла Васильевна Ралькевич. Она награждена орденом Почета, удостоена знака «Отличник образования».

Видеозапись программы можно смотреть на сайтах Миноблисполкома, mlyn.by, на канале YouTube.