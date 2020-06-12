Представительницы в/ч 89417 наравне с мужчинами проходили испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»

Представителей «слабого» пола в силах специальных операций Вооруженных Сил нашей страны не много. Они ежедневно выходят на службу вместе с мужчинами и даже, в зависимости от должности, участвуют в марш-бросках, полевых выходах, прыгают с парашютом, стреляют из любого оружия. Есть среди них и те, кто в нынешнем году наравне с мужчинами проходили самые сложные испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

Четыре амазонки на протяжении изматывающего четырехдневного марафона выполняли тесты и нормативы по основным предметам боевой и специальной подготовок. Показывали свои знания по огневой, топографической, воздушно-десантной, военно-медицинской, радио и инженерной подготовкам, РХБ защите. Две из четырех представительниц прекрасного пола сражавшихся за честь носить этот нагрудный знак были наши землячки – Екатерина Вежбицкая и Анастасия Жижель.

При всей своей женственности в ходе практического этапа они выполнили нормативы согласно сборникам нормативов по боевой подготовке и индивидуально отработали практические действия, определенные программой испытаний. К сожалению, к финальному этапу никто из четырех девушек не дошел. Да может уже и не нужно. Своей храбростью, целеустремленностью и желанием идти до конца они доказали многим, что могут и коня на скаку остановить и в горящую избу войти.

Старшина контрактной службы Екатерина Вежбицкая:

– К сожалению, дойти до конца не удалось: не под силу оказался 30‐километровый марш. Зачем все это девушке? Я не первый год в армии. Пришла пора испытать себя, посмотреть, чего достигла и чему научилась. А еще – получить колоссальный опыт. В прошлом году заветный знак «Доблесть и мастерство» покорился первой девушке. Очень хотелось продолжить эту традицию. Теперь я знаю: если есть цель, преодолеть можно все!

Сержант контрактной службы Анастасия Жижель:

– Было тяжело, но интересно. Решение служить в армии – это продукт моего врожденного максимализма в желании стать самостоятельной. Я думаю, многим девчонкам хочется в армию. И мне хотелось. Военная форма. Самодостаточность в жизни. Внутренняя дисциплина. Организованность. Порядок в мыслях и в действиях. Кроме того, в армии я нашла своего любимого супруга.

Олег Некало, фото автора