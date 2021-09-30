Представление формы ПУ-2 на сотрудника банка, в случае перевода с одной должности на другую с 1 июля 2021 года

Вопрос: Как правильно представить форму ПУ-2 на сотрудника банка, работавшего до 1 июля 2021 года контролером отделения банка, с 1 июля 2021 года переведен специалистом по оказанию розничных банковских услуг?

Ответ: форму ПУ-2 следует представить за 2 и 3 кварталы.

за 2 кв. 2021 г. в форме ПУ-2 заполняется:

Раздел 2. «Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего»:

Подраздел 2.1. «Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о приеме на работу, переводе (назначении) на другую постоянную работу на основании штатного расписания»:

«Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 017-4-2017 «Занятия» — 4211-003-02-0-00; соответствующее наименование должности служащего – контролер отделения банка (должно соответствовать штатному расписанию), наименование структурного подразделения (при отсутствии –«0») и код работы по совместительству — «0» — основное место работы.

Подраздел 2.2. «Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего»:

Дата увольнения — 30.06.2021, соответствующие дата и номер приказа о переводе, код основания увольнения — не заполняем.

за 3 кв. 2021 г. в форме ПУ-2 заполняется:

Раздел 2. «Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего»:

Подраздел 2.1. «Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о приеме на работу, переводе (назначении) на другую постоянную работу на основании штатного расписания»:

«Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 017-4-2017 «Занятия» — 2412-009-02-0-00; соответствующее наименование должности служащего – специалист по оказанию розничных банковских услуг (должно соответствовать штатному расписанию), наименование структурного подразделения (при отсутствии –«0») и код работы по совместительству — «0» -основное место работы.

Подраздел 2.2. «Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего»:

Дата приема — 01.07.2021, соответствующие дата приема(перевода), дата и номер приказа о переводе, соответствующий код вида трудового договора.

По всем вопросам, касающимся представления документов персонифицированного учета, можно обращаться в Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по адресу ул. Ленинская, 46, г. М. Горка, 222811. Телефоны 8 (01713) 35787, 35882, 35060, 35559, 60809, 60810.