Представляются соцработниками или медиками — как мошенники обманывают пенсионеров

На днях в Минской области примерно в одно и то же время произошли две кражи с проникновением в жилище. В обоих случаях потерпевшие 80-летние одиноко проживающие старики, в обоих случаях они сами пустили в дом злоумышленников, в обоих случаях подозреваемые относятся к народности, к которой наши граждане испытывают зачастую вполне обоснованные подозрение и настороженность. Но всё это куда-то улетучивается, как только дамы представляются соцработниками, медиками или представителями какой-то администрации. Причём люди даже не спрашивают у этих «врачей-соцработников» документов, а гостеприимно распахивают перед ними двери своих домов.

В дверь дома 80-летнего жителя г.п. Радошковичи Молодечненского района постучалась неизвестная женщина в медицинской маске. Хозяину она представилась медработником и предложила провести осмотр. Тот даже и ответить ничего не успел, как бойкая дама отвела его на диван, уложила лицом вниз и начала осмотр с массажем. Процедуры продолжались около часа, в ходе которых «врач» ограничивалась общими фразами. Затем дама в маске ушла, не оставив ни рецептов, ни рекомендаций. Спустя некоторое время дедушка, заподозрив неладное, решил проверить свои сбережения. Но 7 тысяч рублей и более 1200 долларов, как говорится, уже и след простыл.

История с похожим финалом произошла в д. Старинки Воложинского района. Во двор 86-летней местной жительницы вошли две женщины в медицинских масках. Ей они представились какими-то соцработниками и предложили пройти в дом «по важному и неотложному делу». Уже в комнате «специалисты» сообщили, что «в связи с политической ситуацией ожидается замена денег». Хозяйка украдкой метнула встревоженный взгляд на шкаф. Перехватив этот взгляд, гостьи поспешили успокоить женщину, мол, спешить не надо, может всё ещё наладится. Да они и не меняют деньги, просто ходят и предупреждают население лично. Одна из женщин предложила бабушке пройти в другую комнату расписаться, что они её проинформировали и всё объяснили. Спустя пару минут гостьи распрощались и ушли. А спустя пару часов бабушка обнаружила, что из тайника исчезли 900 рублей и 50 долларов.

Каких-то примет жуликов потерпевшие не запомнили – те за масками скрывали свои лица. Жители деревни Старинки подсказали, что «соцработники» передвигались по посёлку на старой ауди красного цвета. Сейчас поиском злоумышленников занимаются сотрудники уголовного розыска, а гражданам, особенно престарелым и одиноко проживающим, напоминаем: ни в коем случае не впускайте в свое жилье незнакомых, ни при каких обстоятельствах не устанавливайте с ними контакт. Не реагируйте на любые их просьбы. Не следует забывать, открывая двери дома незнакомцам, вы автоматически подвергаетесь опасности. Если на вашей улице появились незнакомцы, поведение которых вызывает у вас подозрение, запомните или запишите их приметы, номерной знак, цвет и марку автомобиля, на котором они приехали. Это поможет стражам порядка в дальнейшем разыскать злоумышленников. И помните, срочное информирование милиции о появлении в населенном пункте таких лиц значительно увеличивает шансы задержать мошенников.

УВД Минского облисполкома.