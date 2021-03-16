Коротко о разном МЧС информирует 

…Предварительно причиной пожара послужило короткое замыкание

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С 8 по 14 марта 2021 года на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило 2 сообщения о пожаре.

Оба сообщения поступили 9 марта. Первое — о загорании автомобиля в д. Равнополье Пережирского с\с. В результате пожара повреждены передняя панель и салон автомобиля. Предварительно причиной пожара послужило короткое замыкание.

МЧС напоминает: в первую очередь при появлении первых признаков загорания – не паникуйте. При грамотных действиях есть шанс спасти автомобиль:

  1. Необходимо немедленно прекратить движение и остановить транспортное средство.
  2. Заглушите мотор – достаньте ключ из замка зажигания. В случае если автомобиль работает на газу необходимо перекрыть краны расположенные в багажном отделении.
  3. Зафиксируйте колеса (поставьте на ручник или на скорость если коробка переключения передач механическая).
  4. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  5. При блокировке дверей разбейте стекло подручными средствами и выбирайтесь из автомобиля;
  6. При незначительном возгорании приступите к тушению при помощи огнетушителя;
  7. Помните, что ваша безопасность превыше всего! Постарайтесь здраво оценить масштабы возгорания. Вызывайте спасателей по номерам «101» или «112».

Второе – о загорании гаража в г. Марьина Горка. В результате пожара закопчен потолок в гараже. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.

МЧС напоминает: будьте осторожны при обращении с огнём!

Пуховичский РОЧС.

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