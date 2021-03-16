С 8 по 14 марта 2021 года на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило 2 сообщения о пожаре.

Оба сообщения поступили 9 марта. Первое — о загорании автомобиля в д. Равнополье Пережирского с\с. В результате пожара повреждены передняя панель и салон автомобиля. Предварительно причиной пожара послужило короткое замыкание.

МЧС напоминает: в первую очередь при появлении первых признаков загорания – не паникуйте. При грамотных действиях есть шанс спасти автомобиль:

Необходимо немедленно прекратить движение и остановить транспортное средство. Заглушите мотор – достаньте ключ из замка зажигания. В случае если автомобиль работает на газу необходимо перекрыть краны расположенные в багажном отделении. Зафиксируйте колеса (поставьте на ручник или на скорость если коробка переключения передач механическая). Снимите клеммы с аккумуляторной батареи. При блокировке дверей разбейте стекло подручными средствами и выбирайтесь из автомобиля; При незначительном возгорании приступите к тушению при помощи огнетушителя; Помните, что ваша безопасность превыше всего! Постарайтесь здраво оценить масштабы возгорания. Вызывайте спасателей по номерам «101» или «112».

Второе – о загорании гаража в г. Марьина Горка. В результате пожара закопчен потолок в гараже. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.

МЧС напоминает: будьте осторожны при обращении с огнём!

Пуховичский РОЧС.