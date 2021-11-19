Приглашаем преподавателей принять участие в международном конкурсе!

15 ноября стартовал прием заявок на Международный конкурс педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ», учрежденный Министерством просвещения РФ.

Конкурс адресован учителям и преподавателям русского языка в девяти странах Содружества – Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, России, Таджикистане и Узбекистане. Представить на конкурс свои разработки могут педагоги школ и центров открытого образования, а также частные преподаватели, обучающие русскому языку как по классическим методикам, так и с использованием инновационных образовательных технологий и собственных методических разработок.

Международное жюри экспертов и практиков в сфере преподавания русского языка оценивает педагогические проекты участников в контексте номинаций конкурса:

● За творческий подход к преподаванию русского языка.

● За оригинальность замысла педагогического проекта.

● За мастерство использования технологий преподавания.

● За инновационный подход к преподаванию русского языка.

● За научный подход к преподаванию русского языка.

Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный.

Прием заявок и регистрация участников проводится с 15 ноября по 10 декабря на сайте конкурса http://noborder-school.online/.

На заочном этапе участник может подать на конкурс до трех своих проектов в контексте преподавания русского языка – с примером (или фрагментом) урока, описанием мероприятия, представлением применения методической инновации, моделью творческой работы с учащимися, использованием методического приема при решении конкретных образовательных задач.

Конкурсные работы должны представлять собой оригинальные по содержанию самостоятельно разработанные педагогические проекты, которые демонстрируют методические приемы, дидактические умения и творческий потенциал педагога.

Итоги первого этапа будут подведены 14 декабря, его победители приглашаются в Москву для участия во втором туре, который состоится 22–24 декабря. Очные конкурсные испытания проводятся в формате презентации проекта перед членами жюри и другими финалистами.

Имена победителей Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ будут объявлены 24 декабря в Москве на церемонии награждения.