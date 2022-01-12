Пресечен канал поставки психотропа

Сотрудники столичного наркоконтроля на железнодорожном вокзале в Минске задержали 32-летнюю россиянку. В ее ручной клади обнаружены пакеты с особо опасным психотропным веществом, содержащим альфа-PVP, общим весом 2 кг, сообщает БелТА со ссылкой на МВД.

Со слов женщины, около года она работала закладчицей на территории России, и куратор наркомаркета предложил возить оптовые партии наркотика в Беларусь.

Информация о задержанной была направлена российским коллегам, которые по месту жительства женщины изъяли 500 г мефедрона, 270 г альфа-PVP и более 1 кг марихуаны.

В ходе оперативных мероприятий задержаны еще трое оптовиков: 31-летний борисовчанин и братья из Бобруйска 24 и 26 лет. В тайниках, сделанных россиянкой, они забрали два пакета с мефедроном по 500 г.

За незаконный оборот наркотиков в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела.