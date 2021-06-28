ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА В БЛОНИ

В день двунадесятого праздника Святой Живоначальной Троицы во всех храмах 1-го и 2-го Пуховичского благочиний прошли Божественные литургии. Но особенно торжественным богослужение было в храме агрогородка Блонь, в котором престольный праздник отмечался уже в 195-й, юбилейный, раз.

К этому событию накануне была приурочена установка поклонного креста.

В день самого праздника Божественную литургию, а по завершении ее вечерню с чтением коленопреклоненных молитв Святому Духу, возглавил настоятель Свято-Александро-Невского собора протоиерей Александр Целков в сослужении с иереем Игорем Целковым. Они сердечно поздравили прихожан с престольным праздником храма, рассказали о духовном смысле Дня Святой Троицы. После окончания богослужения все присутствовавшие приняли участие в общей праздничной трапезе.

Подготовила Ангелина МИРОНЫЧЕВА.

Фото Евгения БОНДАРЯ.