Презентовали первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны

Первую книгу «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех» презентовали в Минске, передает корреспондент БелТА.

«Акция по созданию народной летописи была инициирована Национальной академией наук в марте и сразу же нашла большой отклик среди белорусов. Мы собираем материалы, воспоминания, документальные свидетельства, фотоснимки, связанные с участниками войны. Любой желающий может прислать эти материалы в Институт истории НАН, где проводится их научная обработка, формируется электронная база. Сегодня мы представляем первый результат уникального проекта — книгу. В перспективе надеемся создать еще и отдельный сайт», — сказал директор Института истории НАН Вячеслав Данилович.

В первую книгу народной летописи вошло 40 материалов, которые поступили в Институт истории раньше других. Как правило, в одном материале идет речь о вкладе нескольких людей в Победу, поэтому в издании в целом представлены около 60 участников войны. «Акция долгоиграющая, сбор материалов продолжается. Их можно направлять по электронной или обычной почте либо принести прямо в институт. На сегодня к нам поступило уже более 200 обращений, в том числе из России», — добавил Вячеслав Данилович.

«История начинает по-настоящему восприниматься тогда, когда мы знаем, кто повел в атаку, кто кинулся на амбразуру, что это был за человек. Этих данных в архивах нет, но они хранятся в народной, семейной памяти. У каждого из военнослужащих, которые вернулись с фронта, была своя история. У них выросли дети, внуки, которые слышали их рассказы. И все это мы фиксируем в народной летописи», — обратил внимание заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Алексей Литвин.

По его словам, планируется подготовить серию книг. Предполагается, что следующий том будет подготовлен к концу года и выйдет до 9 мая 2021-го. Будут учтены все наработки, уточнена концепция.