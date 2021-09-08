Прежде, чем включить обогреватель…

Еще не начался отопительный сезон. В наших квартирах холодно и сыро. Во многих семьях, особенно там, где воспитываются маленькие дети, пользуются обогревательными приборами. Однако, полезные и привычные в быту, при неправильном использовании они могут стать источником опасности.

Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрообогревателей защитит и от холода, и от пожара. Как любой нагревательный прибор, электрообогреватель требует осторожного обращения. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы электросеть не была перегружена, а сам электроприбор находился на достаточном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов.

МЧС напоминает основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей:

— важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

— систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;

— следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя;

— используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;

— следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;

— убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;

— не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;

— не позволяйте детям играть с электрообогревателями;

— устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. Конвекторы можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;

— не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;

— регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;

— не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;

— не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Правил много, но запомнить их необходимо. Будьте осторожны!

МЧС напоминает, что при пожаре необходимо:

— позвонить по телефону «101» или «112» и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;

— при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;

— при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;

— встретить прибывших спасателей-пожарных и указать место возникновения пожара.

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!