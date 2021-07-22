Президент Беларуси Александр Лукашенко  дал интервью телеканалу Sky News Arabia

О влиянии санкций

Отвечая на вопрос о влиянии санкций на Беларусь, Глава государства обратил внимание, что их введение не было неожиданным, и меры противодействия продумывались заранее. «Конечно, санкции — дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей, которые руководят страной, защищают ее, и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому», — пояснил белорусский лидер.

По его словам, экономика страны с начала этого года демонстрирует стабильный рост. «За первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5 процента. Это больше, чем мы планировали в прошлом году», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь всегда стремилась развивать торгово-экономические отношения с различными странами, и в этом контексте западно-европейское направление не являлось для многих отечественных предприятий единственным или приоритетным. «Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих белорусских предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия, и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер — это Россия», — пояснил Глава государства в интервью. «Потому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока — плюс 3,5 процента ВВП».

О нелегальной миграции

Глава государства Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia ответил на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к нелегальной миграции.

«Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя», — заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной. «Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно».

Александр Лукашенко считает, что с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. «Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я — Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно», — убежден Президент.

Источник БелТА.