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Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Солигорский район

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня  посещает с рабочей поездкой Солигорский район, передает корреспондент БелТА.

В Солигорске глава государства встречается с активом Минской области, а затем посетит предприятие «Белкалий-Мигао».

Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района, финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия», реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.

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