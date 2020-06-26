Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Солигорский район

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, передает корреспондент БелТА.

В Солигорске глава государства встречается с активом Минской области, а затем посетит предприятие «Белкалий-Мигао».

Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района, финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия», реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.