Президент назначил новый состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Министром ЖКХ назначен Андрей Хмель. Дмитрий Пантус — председателем Госкомвоенпрома. Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу. Юрий Селиверстов назначен министром финансов, Петр Пархомчик — министром промышленности. Министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович, министром информации Беларуси — Игорь Луцкий.

Игорь Луцкий.

Президент назначил Александра Субботина вице-премьером, Дмитрия Крутого — замглавы Администрации Президента Беларуси, Николая Снопкова первым вице-премьером. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Андрей Юржиц назначен замминистра по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Белта.