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Президент назначил новый состав правительства

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Роман Головченко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Министром ЖКХ назначен Андрей ХмельДмитрий Пантус —  председателем Госкомвоенпрома. Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу. Юрий Селиверстов назначен министром финансов, Петр Пархомчик  — министром промышленности. Министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович, министром информации Беларуси —  Игорь Луцкий. 

Игорь Луцкий.

Президент назначил Александра Субботина вице-премьером, Дмитрия Крутого — замглавы Администрации Президента Беларуси, Николая Снопкова первым вице-премьером. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Андрей Юржиц назначен замминистра по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Белта.

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