Президент обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Особенностью нынешнего года является то, что Послание звучало не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики. На мероприятие приглашено более 2,5 тыс. человек со всей Беларуси. По традиции на нем присутсвовали депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, местных органов власти. Также приглашены парламентарии прошлых созывов, представители общественных объединений, религиозных конфессий, дипломатического корпуса и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ, эксперты.

О безальтернативной роли сильного государства в жизни нации

«Чтобы понять, что происходит с нами, надо понимать, что происходит вокруг нас. Мир глобализируется, степень взаимозависимости между государствами неуклонно растет. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают абсолютно все государства без исключения, в том числе и нас. Даже если природа их возникновения и причины зародились за тысячи километров от наших белорусских границ», — заметил глава государства.Читать далее

О внешней политике

Президент обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на этом геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. «Поэтому сегодня наразрыв, — констатировал Президент. — И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику». Читать далее

О пандемии и ее последствиях

«Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций, — убежден Александр Лукашенко. — Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете». Читать далее

О бизнесе

«Бизнес, который готов честно работать на благо страны и народа, мы всегда поддерживали и будем поддерживать. Я как-то анализировал и заметил одну особенность. Качество нашего бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах. Настоящие белорусские бизнесмены начинали с нуля, а не с приватизации. И достигли успеха только своими мозгами, волей и колоссальным трудом. Таких людей я всегда уважал и уважаю. Частный бизнес вырос, окреп и останется для Беларуси фактором роста», — подчеркнул глава государства.

«Работы в стране предостаточно. Структура белорусской экономики объединяет множество отраслей. С одной стороны, нам досталось много финишных производств, зависимых от импорта сырья и комплектующих, но с другой — это огромные возможности для развития», — считает Александр Лукашенко. Читать далее

Об IT-секторе

Александр Лукашенко напомнил, что экспорт данного сектора в прошлом году составил $2,5 млрд. «И всего за один год новых резидентов появилось больше, чем за все предыдущие 12 лет существования Парка (высоких технологий. — Прим. БЕЛТА). Самое интересное: даже несмотря на пандемию, они не только не потеряли, но и продолжили расти, причем очень стремительно», — обратил внимание глава государства.

По словам Президента, решение по поводу ПВТ принималось не только и не столько ради самих айтишников. «Ведь что такое IT-парк? Это же миллиарды валюты для страны. Они зарабатывают их за рубежом, а оставляют здесь. И это огромный вклад в нашу экономику. Мощный IT-сектор — свидетельство уровня развития нации. И за этим будущее», — уверен белорусский лидер. Читать далее

О Белорусской АЭС

«Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное. С ней связано развитие образования, технологий. И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности. Мы — чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий. Только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено $19 млрд. Поэтому входной контроль при сооружении станции был как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее (высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили), — рассказал Александр Лукашенко. — Или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации, которое мы строим совместно с Китаем в Минской области. Благодаря таким производствам зеленая экономика из модного тренда станет нашей реальностью». Читать далее

О демографии и поддержке семей

Тема демографии и поддержки семей, в том числе многодетных, для государства одна из первоочередных. Парируя заявления оппонентов власти, которые «повторяют, как мантру, что белорусы вымирают, не рождают», глава государства предложил сравнить цифры в Беларуси и у ближайших соседей. За 30 лет население Украины сократилось на 20%, Литвы — на 25%, Латвии — на 30%, Беларуси — на 8%. Читать далее

О молодежи

Президент подчеркнул, что молодежь всегда была и будет приоритетом государства, потому что она — будущее страны. «Поэтому мы традиционно отдаем молодому поколению больше, чем получаем взамен. Это инвестиции в будущее», — сказал белорусский лидер. Он назвал различные сферы, которые получают соответствующую поддержку со стороны государства и создают возможности для всестороннего развития молодого поколения. «Мы сохранили доступные базовое и высшее образование для всех. Может, для жителей столицы это и не является чем-то выдающимся. Но для ребят из глубинки, из семей простых рабочих и крестьян, учителей, врачей, специалистов села это большая возможность для первого шага в жизнь», — привел пример глава государства. Читать далее

О дорожном сборе

«Основной акцент пятилетки — на местные дороги. От райцентров до агрогородков и сельских пунктов необходимо обновить не менее 7 тыс. км. Так же, как 32 моста, которые мы запланировали полностью перестроить, по которым уже приняты решения и они профинансированы, — сказал Александр Лукашенко. — Обращаю внимание правительства, что так и не приняты пока решения по дорожному сбору, который до сих пор не отвязали от техосмотра. Посмотрите еще раз и примите оперативное решение». Читать далее

Источник: Белта