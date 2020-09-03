Президент сменил главу КГБ, назначил нового госсекретаря Совбеза и председателя Комитета госконтроля

Глава государства Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси.

Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени — первый заместитель председателя этого ведомства.

Источник: БелТА.