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Президент высказался о перспективах роста зарплат в Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах роста зарплат в стране, включая доходы работников бюджетной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заявил, что в предстоящую пятилетку вырастут зарплаты у врачей, учителей, работников социальных профессий.

По его словам, в целом правительству ставится задача наряду с развитием производств работать и над повышением зарплат работников. При этом Александр Лукашенко отметил, что государство помогло зарабатывать в среднем порядка $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди. «Мы зарплату эту помогли людям заработать», — подчеркнул белорусский лидер.

Источник: БелТА

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