Коротко о разном МЧС информирует 

При самостоятельном тушении дома в деревне Сергеевичи пострадали два человека

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10 мая в 12.16 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне  Сергеевичи Пуховичского района. При тушении пожара пострадала 82-летняя хозяйка и 60-летний сожитель ее дочери.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что произошло обрушение крыши одноэтажного дома, открытым пламенем горел дом и сарай.

С термическими ожогами пострадавшие госпитализированы.

В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие и имущество, повреждены стены дома, уничтожен сарай.

Причина пожара устанавливается.

Источник: Минское областное управление МЧС. 

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