При самостоятельном тушении дома в деревне Сергеевичи пострадали два человека
10 мая в 12.16 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Сергеевичи Пуховичского района. При тушении пожара пострадала 82-летняя хозяйка и 60-летний сожитель ее дочери.
Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что произошло обрушение крыши одноэтажного дома, открытым пламенем горел дом и сарай.
С термическими ожогами пострадавшие госпитализированы.
В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие и имущество, повреждены стены дома, уничтожен сарай.
Причина пожара устанавливается.
Источник: Минское областное управление МЧС.