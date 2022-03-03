23 февраля в ФОК «Энергия» в поселке Дружный прошел традиционный турнир по жиму штанги лежа среди мужчин посвященный «Дню защитника Отечества». В соревнованиях приняли участие 10 человек, которые показали очень высокие результаты.

Победителем стал Рябцев Юрий который при собственном весе 69 кг, выжал штангу весом 70 кг 38 раз. Победитель и призеры были награждены медалями, дипломами и бесплатными абонементами для посещения занятий в тренажерном зале.