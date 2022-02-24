Приближается срок уплаты взносов за 2021 год для физических лиц ФСЗН!

Приближается срок уплаты взносов за 2021 год для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в ФСЗН!

21 января 2022 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – Закон о взносах), который регулирует порядок уплаты обязательных страховых взносов (далее – взносы) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда).

Основные положения Закона не изменили порядка уплаты взносов физическими лицами, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы (далее – физические лица), который ранее регулировался Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом от 16.01.2009 №40.

Срок уплаты взносов физическими лицами в бюджет фонда за 2021 год – не позднее 01.03.2022 (п.2 ст.8 Закона о взносах).

Физические лица самостоятельно определяют доход от своей деятельности, с которого уплачиваются взносы в бюджет фонда за отчетный год. Для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов минимальный размер взносов за 2021 год при условии осуществления деятельности весь отчетный период составляет 1 705,30 руб., для самозанятых лиц – 1 412,96 руб. (абз. 3 п. 1 ст. 4 Закона о взносах).

Взносы не уплачиваются физическими лицами за периоды неосуществления в отчетном году соответствующего вида деятельности с указанием таких периодов в документах индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования (абз.2 п.2 ст.11 и п.3 ст.13 Закона о взносах).

Периоды осуществления и неосуществления предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности, суммы взносов за периоды осуществления деятельности отражаются плательщиками самостоятельно в индивидуальных сведениях по форме ПУ-3 (далее – форма ПУ-3) (абз.2 и 4 п.2 ст.11 Закона о взносах).

Срок представления формы ПУ-3 за 2021 год – не позднее 31 марта 2022 года (абз. 3 п. 16 Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденного

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.1997 № 837).

За несвоевременную уплату взносов в бюджет фонда за каждый день просрочки начисляется пеня (п.2 ст. 10 Закона о взносах).

Обращаем внимание, что за период, когда обязательные страховые взносы не уплачиваются, страховой стаж для назначения пенсии не формируется!

Подробную информацию по вопросам порядка уплаты обязательных страховых взносов, представления форм ПУ-3 «Индивидуальные сведения» Вы можете получить по месту постановки на учет по адресу: г.Марьина Горка, ул. Ленинская, д.46, Пуховичский район, Минская область.

Телефоны для справок: 8 (01713) 35787, 35882, 60810,35060, 35559, 60809,

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения/