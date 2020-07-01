Причиной пожара стала невнимательность

Чаще всего, к сожалению, причиной пожара становится человеческая беспечность. Каждый раз, когда остается в розетке электроприбор, который следовало отключить от сети, или когда без присмотра остается пища на плите в процессе своего приготовления, мы подвергаем себя потенциальной опасности. Так мелочь с первого взгляда может привести к беде.

Невнимательность могла стать причиной пожара 27 июня в г. Марьина Горка. На балконе квартиры загорелась ветошь из-за преломления лучей света через стеклянную емкость. К счастью пожар удалось обнаружить вовремя и минимизировать его последствия, однако «намотать на ус» и проверить, нет ли угрожающих факторов на вашем балконе имеет смысл, потому что любую беду проще предотвратить, чем потом с ней бороться.

Так опасность могут представлять стеклянные емкости (пустые или с водой), находящиеся под прямыми солнечными лучами. Такие предметы лучше расставлять так, чтоб избежать попадания солнечных лучей. Также не стоит держать на балконе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Хорошим шагом на пути к обеспечению собственной безопасности будет установка на окна сеток, которые смогут уберечь ваш балкон от попадания окурков, если этой пагубной привычке подвержены ваши соседи.

Спасатели рекомендуют устанавливать в жилых комнатах АПИ, который поможет обнаружить возгорание на самых ранних этапах. Помните, что ваша сознательность и ответственность – залог вашей безопасности!

Пуховичский РОЧС.