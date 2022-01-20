Прием граждан  и  «прямую телефонную линию» проведут

21 января

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» по телефону 9-02-75 в Руденском сельисполкоме проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ.

22 ЯНВАРЯ

с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома Денис Николаевич КУРЛЕНКО. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района газоснабжения Сергей Павлович ЛУХВЕРЧИК. Тел.: 2-88-65, 5-50-36;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

с 10.00 до 12.00

выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Нотариальной конторе Пуховичского района Минской области (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 19а-1) проведет председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Владимировна Борисенко. Записаться на прием можно по телефону нотариальной конторы: 3-64-99.