Официально 

Прием граждан  и  «прямую телефонную линию» проведут

14 Redactor Комментариев нет

21  января

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан  и  «прямую телефонную линию» по  телефону  9-02-75   в Руденском сельисполкоме проведет   первый  заместитель  председателя  Пуховичского  райисполкома  Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ.

22  ЯНВАРЯ 

с  9.00 до 12.00

«прямую телефонную  линию» проведет  заместитель  председателя   Минского  облисполкома  Денис Николаевич КУРЛЕНКО. Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов  Мария Владимировна КЛИМОВИЧ.  Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района газоснабжения  Сергей  Павлович ЛУХВЕРЧИК.  Тел.: 2-88-65, 5-50-36;

«прямую  телефонную  линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

с 10.00 до 12.00

выездной  прием  граждан  и  представителей  юридических  лиц  в Нотариальной конторе Пуховичского района Минской области  (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 19а-1) проведет председатель Белорусской  нотариальной  палаты Наталья  Владимировна  Борисенко. Записаться  на  прием  можно по телефону нотариальной  конторы:  3-64-99.

Вам также может понравиться

«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

Redactor 0

Александр Лукашенко ориентирует местную власть на развитие экономики регионов

Redactor 0

Прием граждан проведет министр лесного хозяйства Республики Беларусь

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿