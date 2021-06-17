Прием граждан и «прямую  телефонную   линию» проведут

18 ИЮНЯ

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Голоцком сельисполкоме проведет заместитель председателя райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-85-89.

19 июня с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Миноблисполкома Александр Владимирович КУРЧАНОВ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО. Тел.: 3-50-88;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника ГУ «Пуховичская райветстанция» Инна Максовна АЛЕЙЧИК. Тел.: 4-58-71;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель главного инженера ГП «Пуховичский водоканал» Зинаида Ивановна БУРКО. Тел.: 4-56-68;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.