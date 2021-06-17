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Прием граждан и «прямую  телефонную   линию» проведут

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18  ИЮНЯ

с 15.00 до 16.00  выездной прием граждан и «прямую  телефонную   линию»   в Голоцком  сельисполкоме проведет  заместитель председателя райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.:  6-85-89.

 

19  июня  с 9.00 до 12.00

«прямую  телефонную   линию»   проведет   заместитель председателя Миноблисполкома Александр Владимирович КУРЧАНОВ.    Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную   линию»   проведет  заместитель председателя райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.:  6-72-07;

«прямую  телефонную   линию»   проведет  начальник Пуховичского РЭС Сергей Викторович ХАДЫКО.  Тел.: 3-50-88;

«прямую  телефонную   линию»    проведет   заместитель начальника  ГУ «Пуховичская райветстанция» Инна Максовна АЛЕЙЧИК.     Тел.: 4-58-71;

«прямую  телефонную  линию»   проведет  заместитель главного инженера ГП «Пуховичский водоканал» Зинаида Ивановна БУРКО.  Тел.: 4-56-68;

«прямую  телефонную   линию»   проведут   председатели  и   управляющие  делами  поссельисполкомов.

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