Прием граждан и прямые телефонные линии проведут
14 ИЮЛЯ
с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;
с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;
с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет директор филиала «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий Иванович СЕЧКО. Тел.: 3-58-76.
15 ИЮЛЯ
с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Руденском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 9-02-75;
с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Александр Евгеньевич КОПОТЬ. Тел.: 3-58-89;
с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07;
с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Туринском сельисполкоме проведет первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 9-86-35;
с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Правдинском посисполкоме проведет управляющий делами райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 4-23-28.