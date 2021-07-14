Прием граждан и прямые телефонные линии проведут

14 ИЮЛЯ

с 8.00 до 13.00 прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет директор филиала «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий Иванович СЕЧКО. Тел.: 3-58-76.

15 ИЮЛЯ

с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Руденском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 9-02-75;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Александр Евгеньевич КОПОТЬ. Тел.: 3-58-89;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Туринском сельисполкоме проведет первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 9-86-35;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Правдинском посисполкоме проведет управляющий делами райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 4-23-28.