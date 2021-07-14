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Прием граждан и прямые телефонные линии проведут

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14  ИЮЛЯ

с 8.00 до 13.00  прием граждан проведет председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Васильевич КУНЕЦ. Тел.: 2-38-61;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет директор филиала «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс» Геннадий Иванович СЕЧКО.  Тел.: 3-58-76.

15  ИЮЛЯ

с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную  линию» в Руденском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского  районного  Совета  депутатов Александр  Васильевич   ПРАНОВИЧ.  Тел.:  9-02-75;

с  9.00 до 12.00   «прямую телефонную линию» проведет  заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Александр Евгеньевич КОПОТЬ. Тел.: 3-58-89;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела загс райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК.   Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную  линию» в Туринском сельисполкоме проведет первый  заместитель председателя  райисполкома, начальник  управления  по сельскому хозяйству и  продовольствию Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ. Тел.: 9-86-35;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную  линию» в Правдинском посисполкоме проведет управляющий делами райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 4-23-28.

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