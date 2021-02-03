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Прием граждан: почему индивидуальный предприниматель лишился права аренды на участок земли

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На встречи, которые проводят руководители района,  люди приходят по разным поводам: кто-то пытается решить личные проблемы, кто-то думает о благе окружающих.  Так было и во время выездного приема граждан, который провел председатель районного исполнительного  комитета  Виктор Коледа в Блужском сельисполкоме. 

Из всех проблем, которые были озвучены в ходе приема, хочется выделить одну.

Фактически она о легкомыслии, которое присуще многим из нас. Мы порой беремся за дела, не рассчитывая свои силы и возможности,  а если сталкиваемся с жесткими требованиями,  нередко забываем о том, что их нужно безоговорочно  исполнять.   В обратном случае возможны потери — и моральные, и финансовые.

История такая. Индивидуальный предприниматель на аукционе  получил право аренды на участок земли под строительство магазина.  И согласно закону в течение двух  лет должен был разработать, согласовать и утвердить всю необходимую  проектную документацию,  а после этого в течение полугода приступить к строительству. Если эти требования не выполняются, участок подлежит изъятию. У пришедшего на прием индивидуального предпринимателя именно так и получилось: в установленные сроки он  не смог оформить проектную документацию и, следовательно, не смог приступить к строительству. К Виктору Михайловичу гражданин обратился с просьбой помочь решить вопрос о продлении на месяц срока проектирования объекта.

К слову, это, как и другие обращения, рассматривали коллегиально: вместе с председателем районного исполнительного комитета работала  компетентная  команда. Много вопросов, позволявших    увидеть  проблему с разных сторон, задал Виктор Михайлович. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, свое мнение высказали представители юридического сектора, управления землеустройства, отдела архитектуры и строительства. Выслушали все доводы, которые приводил индивидуальный предприниматель. Однако действительно объективных причин, не позволивших выполнить все условия предоставления земельного участка, он назвать не смог. Работы по проектированию к настоящему времени индивидуальный предприниматель  смог выполнить в очень незначительной степени, и в один месяц он явно не уложился бы, чтобы довести дело до конца. В итоге пришли к выводу, что закон не позволяет в данном случае  продлить сроки выполнения условий отвода земельного участка.  И с этим индивидуальному предпринимателю пришлось согласиться, признав свою вину в сложившейся ситуации.

— С подобными проблемами граждан районному  исполнительному комитету приходится сталкиваться нередко, — прокомментировал ситуацию начальник управления землеустройства Александр Баешко. — В данном случае  человек потерял земельный участок, деньги, потраченные на участие в аукционе.  Однако он не потерял права повторить все сначала  и  реализовать свою  мечту — построить магазин.

Необходимо сказать и о строительстве индивидуального жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Под эти цели граждане участок  могут получить бесплатно и без аукциона, но только один раз. И требования по его освоению   такие же строгие. Если гражданин их не выполняет, он теряет не только участок, но и право получить его бесплатно еще раз. Установленные  для проектирования и строительства  сроки необходимо в точности  исполнять.  При этом стараться рассчитывать свои силы и финансовые возможности. А уж если не получилось, то понимать, что винить можно только самого себя.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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