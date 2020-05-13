Прием заявок на участие в международной бизнес-игре «Начинающий фермер» продлен до 30 мая

Белорусский республиканский союз молодежи продлил до 30 мая прием заявок на участие в международной бизнес-игре «Начинающий фермер», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

«Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» продолжается. Первоначально мы планировали завершить прием заявок в конце апреля, но проект вызвал большой резонанс в молодежной среде. К нам обратились молодые аграрии, которые завершают разработку своих проектов и хотят принять участие в конкурсе. Мы пошли молодежи навстречу и ждем заявки до 30 мая», — рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, конкуренция в игре будет высокая. «Это видно уже по тем заявкам, которые к нам поступили. К примеру, молодежь Брестской области уже разработала бизнес-план «Хербал Лайн», а также по выращиванию картофеля, бизнес-план «Малиновые плантации», «Вишневый сад как мини-фермерское хозяйство и дополнительное озеленение города», «Фермерское хозяйство «Красота здоровья» по выращиванию эхинацеи и лаванды», «Пчеловодство», «Создание рыбоводческого хозяйства «Олтушское», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Интеллектуальная бизнес-игра «Начинающий фермер» была предложена Российским союзом сельской молодежи во время Международного конгресса сельской молодежи в феврале этого года в Казани. Проект объединит школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК. Как показала практика, игра способствует развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде.

К игре допускаются команды до пяти человек в возрасте от 14 до 31 года. Бизнес-проекты будут рассматриваться в пяти номинациях: животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство; растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн; полеводство, овощеводство; агротуризм; сельскохозяйственная кооперация и свободная тема. Игра включает несколько этапов: областной, национальный и международный. В республиканском туре лучшим командам предстоит защитить свои проекты перед экспертным советом в режиме онлайн. Международный очный этап с защитой проектов перед экспертным советом состоится в одном из регионов России. Участники игры получат оценку своих проектов, победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Планируется, что их пригласят на стажировки в странах-участницах — Беларуси, России, Кыргызстане, Казахстане, Армении.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Консультативную помощь по проведению игры оказывает Российский союз сельской молодежи. В соответствии с положением материалы участников игры с сохранением авторства будут использованы для публикации на официальных интернет-ресурсах и площадках молодежных организаций двух стран в соцсетях.

Источник: БелТА.