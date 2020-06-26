Приглашаем на областной молодежный праздник «День молодежи 2020»

26 июня в Молодечно в Парке культуры и отдыха имени Победы состоится областной молодежный праздник «День молодежи 2020», приуроченный ко Дню молодежи.

Программа праздника яркая и насыщенная. Участников ждут яркие фотозоны, интерактивные площадки, выступление лучших кавер-групп, камеди моло, яркий ведущий, танцевальный флешмоб, квест «Кюаргейм» и многое другое.

Украсит праздник яркие ходулисты и пиротехнические фонтаны и многое другое. Для детей на входе в парк ждет красочный фестиваль «Color Fest». Для любителей национального колорита будет организована интерактивная площадка Союза молодежи «Селфи фото с вышиванкой». Завершится праздник дискотекой.