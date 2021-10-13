Приглашаем молодежь принять участие в республиканском проекте «100 идей для Беларуси»

Пуховичская районная организация ОО «БРСМ» приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 31 года, авторские коллективы и молодых ученых в возрасте до 35 лет к участию в республиканском молодежном проекте «100 идей для Беларуси».

Работы принимаются в следующих номинациях:

«Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии», «Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)», «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера», «Лучшая бизнес-идея».

Свои заявки молодые инноваторы могут направлять посредством заполнения онлайн-формы на сайте 100ideas.by