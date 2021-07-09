Прилетел из Румынии и попал в беду…

Такой путь проделал голубь, которого заметили работники филиала “ТЭЦ-5” РУП “Минскэнерго”

Не так давно в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды поступил телефонный звонок. Взволнованным голосом женщина сообщила о том, что на территории филиала “ТЭЦ-5” РУП “Минскэнерго” в беду попал голубь. Он залетел в шлакоотвал и испачкался в отходы мазутного хозяйства, поэтому не мог взлететь. На своих лапках он пришел к людям искать помощи. Работники предприятия освободили птицу из мазутного плена и посадили в коробку. Но что с ней делать дальше, они не знали.

— Эколог предприятия Юлия Боброва обратилась к нам с просьбой помочь, — рассказывает главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Щербинский. — Мы показали голубя ветеринарам. Они диагностировали, что состояние его удовлетворительное. Птицу отмыли, и оказалось, что голубь окольцован. В интернете нашли информацию, которая была зашифрована на кольце. Птица по новой классификации FCI считается спортивным голубем, а по старой классификации — почтовым. На одном из колец указана страна происхождения – Румыния.

В Минске находится белорусское общественное объединение “Любители голубей и декоративных птиц”, — говорит Анатолий Васильевич. — Связались с его представителем Олегом Катком и приняли решение передать голубя этой организации. Поскольку эта птица не дикая, то и выпускать в окружающую среду ее нельзя. Сейчас там наблюдают, как голубь адаптируется.

— В этом году это не первая птица, мигрировавшая из Румынии, — рассказали в организации “Любители голубей и декоративных птиц”. — В основном их доставляют из Брестской области. Возможно, они просто сбились с курса во время проведения спортивных соревнований. Теперь голубь приживается на новом месте, которое, видимо, ему нравится. В природе жизнь голубей длится от 3 до 5 лет. В неволе под присмотром и с правильным питанием срок жизни увеличивается в среднем до 15 лет и больше. Сотрудники объединения “Любители голубей и декоративных птиц” подыскивают птице пару.

В легендах и преданиях часто упоминаются голуби с чертами миротворцев, сохраняющие верность в любви и дружбе. Эту птицу считают символом душевной чистоты.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.