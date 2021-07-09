Коротко о разном 

Прилетел из Румынии и попал в беду…

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Такой путь проделал голубь, которого заметили работники филиала “ТЭЦ-5” РУП “Минскэнерго”

Не так давно в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды поступил телефонный звонок. Взволнованным голосом женщина сообщила о том, что на территории филиала “ТЭЦ-5” РУП “Минскэнерго” в беду попал голубь. Он  залетел в шлакоотвал и  испачкался в отходы мазутного хозяйства,  поэтому не мог  взлететь. На своих лапках он  пришел к людям искать помощи. Работники предприятия  освободили  птицу из мазутного плена  и посадили в коробку. Но что с ней  делать дальше, они не знали.

— Эколог предприятия Юлия Боброва обратилась к нам с просьбой помочь, — рассказывает главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Щербинский. — Мы показали голубя ветеринарам. Они диагностировали, что состояние его  удовлетворительное. Птицу отмыли, и оказалось, что голубь  окольцован. В интернете нашли информацию, которая была зашифрована на кольце.  Птица по новой классификации FCI считается  спортивным голубем, а по старой классификации —   почтовым. На одном из колец указана страна происхождения – Румыния.

В Минске находится белорусское общественное объединение “Любители голубей и декоративных птиц”, — говорит Анатолий Васильевич. —  Связались с его представителем  Олегом Катком и  приняли решение передать голубя этой организации. Поскольку эта птица не дикая, то и  выпускать в окружающую среду ее нельзя. Сейчас  там наблюдают,   как голубь адаптируется.

— В этом году  это не первая птица,  мигрировавшая из Румынии, — рассказали в  организации “Любители голубей и декоративных птиц”. — В основном их доставляют из Брестской области. Возможно, они просто сбились с курса во время проведения спортивных соревнований. Теперь голубь приживается на новом месте, которое, видимо, ему нравится. В природе жизнь голубей длится от 3 до 5 лет. В неволе под присмотром и с правильным питанием срок жизни увеличивается в среднем до 15 лет и больше.  Сотрудники объединения “Любители голубей и декоративных птиц” подыскивают птице пару.

В  легендах и преданиях часто упоминаются голуби с чертами миротворцев, сохраняющие верность в любви и дружбе.   Эту птицу считают символом душевной чистоты.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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