Приложение «Путешествую без COVID-19» теперь можно скачать на смартфон

Безопасное передвижение граждан в ЕАЭС будет обеспечиваться в том числе с помощью мобильного приложения, которое стало доступно к скачиванию, пишет Sputnik.

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для свободного и безопасного перемещения в ЕАЭС в условиях пандемии коронавируса появилось в магазинах приложений AppStore и Google Play.

«Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру», — говорится в описании приложения.

После его установки на смартфон нужно разрешить доступ к данным геолокации. Таким образом, можно будет увидеть, где находятся лаборатории для тестирования на коронавирус.

Приложение также попросит отсканировать паспорт, выбрать точку отправления и страну прибытия, помимо этого нужно выбрать лабораторию, где будет сделан тест, и записаться онлайн на его прохождение.

В лаборатории пользователю предложат подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении.

«На согласии присутствует QR-код, отсканируйте его через приложение. Ожидайте результатов исследования. Результаты поступят в мобильное приложение в формате QR-кода. Предъявите его по требованию контролирующих органов в ходе поездки», — поясняется в презентации приложения.

Источник: МЛЫН.BY.