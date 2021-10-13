Примет нотариус

14 октября с 9.00 до 12.00 в агрогородке Дубровка, ул. Молодежная, 23 (Дубровский сельисполком) нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-65-01.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 7-60-46.

19 октября с 9.00 до 12.00 в агрогородке Турин, ул. Центральная, 49Б (Туринский сельисполком) нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ирина Николаевна ДЫМОВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-64-99.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 9-86-36.

21 октября с 9.00 до 12.00 в агрогородке Новоселки, ул. Ленинская, 1А (Новоселковский сельисполком) нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ирина Васильевна ПЕТРУСЕВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-65-01.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 4-57-09.