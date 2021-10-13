Официально 

Примет нотариус

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14  октября с  9.00  до  12.00  в  агрогородке  Дубровка,   ул. Молодежная, 23 (Дубровский сельисполком)  нотариус  нотариальной    конторы  Пуховичского района   Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ будет  осуществлять   нотариальное   обслуживание  на   основании  заявок,   поступивших    от  заинтересованных  лиц. Тел.: 3-65-01.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 7-60-46.

19   октября с  9.00  до  12.00  в  агрогородке  Турин,   ул. Центральная, 49Б (Туринский сельисполком)  нотариус  нотариальной    конторы  Пуховичского района   Ирина Николаевна ДЫМОВА  будет  осуществлять   нотариальное   обслуживание  на   основании  заявок,   поступивших    от  заинтересованных  лиц. Тел.: 3-64-99.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 9-86-36.

21  октября с  9.00  до  12.00  в  агрогородке  Новоселки,   ул. Ленинская, 1А (Новоселковский сельисполком)  нотариус  нотариальной    конторы  Пуховичского района   Ирина Васильевна  ПЕТРУСЕВА будет  осуществлять   нотариальное   обслуживание  на   основании  заявок,   поступивших    от  заинтересованных  лиц.  Тел.: 3-65-01.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 4-57-09.

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