Примет нотариус

4 ноября с 9.00 до 12.00 в агрогородке Голоцк, ул. Центральная, 11 (Голоцкий сельисполком) нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ольга Ивановна БАДАЖКОВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-59-74.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 9-46-89.

11 ноября с 9.00 до 12.00 в агрогородке Блужа, ул. Центральная, 44 (Блужский сельисполком) нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-65-01.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 9-63-36.

18 ноября с 9.00 до 12.00 в агрогородке Блонь, ул. Садовая, 4А (Блонский сельисполком) нотариус нотариальной конторы Ирина Николаевна ДЫМОВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-64-99.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 4-44-55.

25 ноября с 9.00 до 12.00 в агрогородке Шацк, ул. Центральная, 32 (Шацкий сельисполком) нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ирина Васильевна ПЕТРУСЕВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-65-01.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 3-32-35.