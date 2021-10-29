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Примет нотариус

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4  ноября с  9.00 до  12.00  в  агрогородке Голоцк, ул. Центральная, 11  (Голоцкий сельисполком)  нотариус  нотариальной  конторы Пуховичского района  Ольга Ивановна БАДАЖКОВА будет  осуществлять  нотариальное обслуживание на основании  заявок,   поступивших  от  заинтересованных  лиц. Тел.:  3-59-74.  

Запись на  прием   проводит  управляющий  сельисполкомом   по телефону  9-46-89.

11 ноября  с  9.00  до  12.00  в  агрогородке Блужа, ул. Центральная, 44  (Блужский сельисполком)  нотариус  нотариальной  конторы  Пуховичского района  Ольга  Александровна  ФЕДОРОВИЧ будет  осуществлять нотариальное  обслуживание  на основании заявок, поступивших  от  заинтересованных  лиц. Тел.: 3-65-01.  

Запись на прием   проводит управляющий сельисполкомом  по телефону  9-63-36.

18 ноября  с  9.00  до  12.00  в  агрогородке Блонь, ул. Садовая, 4А  (Блонский сельисполком)  нотариус  нотариальной  конторы   Ирина Николаевна ДЫМОВА будет  осуществлять нотариальное  обслуживание  на основании заявок, поступивших  от  заинтересованных  лиц. Тел.: 3-64-99.

Запись на прием   проводит управляющий сельисполкомом  по телефону  4-44-55.

25  ноября  с  9.00  до  12.00  в  агрогородке Шацк, ул. Центральная, 32  (Шацкий сельисполком)  нотариус  нотариальной  конторы   Пуховичского района Ирина  Васильевна ПЕТРУСЕВА будет  осуществлять  нотариальное  обслуживание  на основании  заявок, поступивших от заинтересованных  лиц. Тел.: 3-65-01.  

Запись  на  прием   проводит  управляющий  сельисполкомом  по телефону  3-32-35.

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