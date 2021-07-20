Официально 

Примет нотариус

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22 июля  с  9.00  до  12.00  в  агрогородке Новоселки, ул. Ленинская, 1а (Новоселковский сельисполком)  нотариус  нотариальной    конторы   Ирина Васильевна ПЕТРУСЕВА будет  осуществлять  нотариальное  обслуживание  на  основании  заявок,   поступивших   от  заинтересованных  лиц. Тел.: 3-65-01.

Запись на прием   проводит управляющий сельисполкомом по телефону 4-57-09.

Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения  Пуховичского района состоится 22 июля  с 15.00 до 16.00 в  здании  Пуховичского  райисполкома  по  адресу:  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, кабинет 202.

Дополнительную  информацию  можно  получить у  секретаря  комиссии по телефонам: (8-01713) 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by,  222827,  г. Марьина  Горка, ул. Новая Заря, 22а.

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