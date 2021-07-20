Примет нотариус

22 июля с 9.00 до 12.00 в агрогородке Новоселки, ул. Ленинская, 1а (Новоселковский сельисполком) нотариус нотариальной конторы Ирина Васильевна ПЕТРУСЕВА будет осуществлять нотариальное обслуживание на основании заявок, поступивших от заинтересованных лиц. Тел.: 3-65-01.

Запись на прием проводит управляющий сельисполкомом по телефону 4-57-09.

Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Пуховичского района состоится 22 июля с 15.00 до 16.00 в здании Пуховичского райисполкома по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, кабинет 202.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря комиссии по телефонам: (8-01713) 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by, 222827, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а.