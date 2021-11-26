Примите участие в конкурсе защитных масок!

Так уж сложилось, что и предстоящие новогодние праздники нам придется провести в защитных масках. Но их вполне реально превратить в праздничный аксессуар. А еще и приз выиграть. Об этом подумали наши коллеги из журнала “Медицинский вестник” и пригласили всех жителей республики принять участие в творческом конкурсе по авторскому дизайну защитных масок «COVID, маска… Новый 2022 год!».

Условие конкурса: авторское новогоднее оформление защитной маски в любой декоративно-прикладной технике (роспись, аппликация, вышивка, декорирование бисером и бусинами, и т.д.).

Конкурс проводится дистанционно с 11 ноября по 23 декабря текущего года. До 17 декабря на электронный адрес info@medvestnik.by принимаются фотографии работ, а 23 декабря на сайте medvestnik.by и в еженедельнике «Медицинский вестник» публикуются итоги.

Подробнее о конкурсе и Положение о проведении — на сайте «Медицинского вестника»: https://medvestnik.by/news/covid-maska-novyj-2022-god-vtoroj-tvorcheskij-konkurs-na-samyj-originalnyj-zashchitnyj-aksessuar

Думаю, что и на Пуховщине найдутся творческие люди, которые порадуют организаторов конкурса своими неординарными идеями. К слову, поделитесь ими и с читателями нашей газеты и ее сайта. Мы с удовольствием организуем хит-парад защитных новогодних масок!

Наталья ПАРХОМЧИК.