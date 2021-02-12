Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель редакционной комиссии Валерий Мицкевич, проведению форума предшествовала большая общественная дискуссия, организованная в различных форматах. Было создано 1,2 тыс. диалоговых площадок, в которых приняли участие представители общественных организаций и политических партий, бизнес-сообществ, студенческой и работающей молодежи. Во всех регионах страны работали общественные приемные.

«На официальный сайт Всебелорусского народного собрания свои инициативы и предложения направили более 1,4 тыс. человек. Всего в ходе общенациональной общественной дискуссии в организационный комитет собрания поступило свыше 17 тыс. предложений, касающихся перспектив развития страны. Обсуждение касалось самого широкого круга тем: экономика, социальная сфера, молодежная политика, общественное развитие, государственное строительство. Большая часть предложений социально-экономического характера была включена в основные положения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы», — отметил Валерий Мицкевич.

Основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны обсуждались на протяжении двух дней. Состоялись выступления делегатов и приглашенных. «Выступили представители промышленности и сельского хозяйства, бизнеса и общественных организаций, молодежи, духовенства, госслужащие, эксперты. Думаю, со мной согласятся все — обсуждение было искренним и заинтересованным, высказывались самые разные мнения и предложения. Но всех их объединяет одно — ответственная гражданская позиция и стремление сделать все возможное для развития и процветания нашей родины, сильной и независимой Беларуси, — отметил председатель редакционной комиссии. — За время работы поступило более 140 писем и предложений, как со стороны делегатов собрания, так и от простых граждан. На мой взгляд, это зримое свидетельство неподдельного интереса людей, понимания судьбоносности и той знаковой роли, которую призван сыграть наш форум в истории современной Беларуси».

Все эти предложения были изучены, обобщены и систематизированы. «С учетом основных положений доклада Президента, выступлений участников собрания, поступивших предложений, редакционная комиссия доработала проект резолюции VI ВНС», — добавил Валерий Мицкевич. Он также зачитал текст резолюции перед делегатами и участниками форума. Затем состоялось голосование.

«Анализ итогов предыдущей пятилетки свидетельствует, что, несмотря на внешние вызовы и ограничения, решения пятого Всебелорусского народного собрания в основном выполнены. Удалось обеспечить рост уровня жизни населения, сохранить безопасность и суверенитет страны. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности возрос за пятилетие на 14% и достиг в 2020 году $20,2 тыс. В стране обеспечена стабильная занятость населения, реальная заработная плата выросла более чем в 1,3 раза. Сохранен контроль за ростом цен», — отмечается в резолюции.

Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,5 года, что свидетельствует в том числе о высоком уровне белорусской медицины. Страна занимает 25-ю позицию в рейтинге благоприятных для материнства стран. Каждому предоставлена возможность получить качественное образование. По индексу образования республика входит в топ-30 передовых государств мира.

Снизилась административная и контрольная нагрузка на бизнес. В рейтинге Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса — 2020») Беларусь заняла 49-ю позицию среди 190 экономик мира. Вместе с тем остается нерешенным ряд вопросов. Необходим более интенсивный рост ВВП, экспорта и инвестиций.

Не изжит бюрократизм в принятии управленческих решений. Не завершено создание полноценного электронного правительства. Требуются новые стимулы для роста численности населения.

«Шестое Всебелорусское народное собрание постановляет: одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и поддержать ее главную цель: обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Социальное государство останется неизменным национальным брендом Беларуси», — говорится в документе.

Определить следующие приоритеты предстоящего пятилетия: счастливая семья — укрепление традиционных семейных ценностей, основанных на физическом и духовном благополучии, воспитании детей и молодежи, заботе о старшем поколении; сильные регионы — комфортные и безопасные условия жизни и труда, развитая социальная инфраструктура, высокая мобильность, инвестиции в новые эффективные производства; интеллектуальная среда — качественное и доступное образование, раскрытие личностного потенциала, развитие науки. Создание образовательной системы нового типа, нацеленной на воспитание гражданина, формирование навыков и компетенций, в полной мере отвечающих потребностям экономики; государство-партнер — укрепление диалога и взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом.

Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим основным направлениям: улучшение качества жизни через усиление семейной политики и укрепление здоровья нации; ускоренное и сбалансированное региональное развитие через создание новых производств, комфортной среды проживания, разветвленной транспортной и социальной инфраструктуры за пределами столицы и областных центров; укрепление промышленности через модернизацию традиционных производств, формирование новых высокотехнологичных отраслей, углубление переработки местных сырьевых ресурсов.

В числе ключевых направлений — повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса через усиление дисциплины землепользования, внедрение эффективных технологий и цифровизация, углубление кооперации в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; динамичное развитие сферы услуг через развитие транзитного потенциала и логистики, расширение внутреннего и въездного туризма, повышение качества и доступности социальных услуг; цифровая трансформация через интеграцию информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий во все сферы жизнедеятельности, повышение цифровой грамотности населения.

В документе отмечается, что активная внешнеэкономическая политика будет осуществляться через расширение экспорта на новые рынки, развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического сотрудничества с КНР.

Ключевыми экономическими факторами в текущей пятилетке будут эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций всех форм собственности. Однако государство не станет избавляться от собственности лишь в угоду внешним советам. Предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а их работникам — уверенность в сохранении рабочих мест. Во главе угла социально-экономической политики останутся насущные вопросы жизни людей — справедливое ценообразование, приемлемые тарифы на основные услуги, эффективная занятость и обеспечение достойной оплаты труда.

ВНС постановляет поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению поставленной цели и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны. В сфере общественно-политического развития — одобрить предложения по обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса; созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.

Данной комиссии в 2021 году поручается разработать предложения по изменению Конституции Беларуси для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум; перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны; поддержке созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи; разработке программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа.

В семидневный срок резолюция будет направлена главе государства для рассмотрения и принятия необходимых решений.

Источник: БЕЛТА