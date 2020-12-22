Присоединяйтесь к бесплатным мероприятиям от музыкальной школы АртГрант

Музыкальная школа АртГранд приглашает 14-31 декабря провести вместе подготовку к Рождеству и Новому году. Все желающие могут принять участие в музыкальных мастер-классах и посетить праздничный новогодний концерт в исполнении педагогов школы. Все мероприятия — абсолютно бесплатные, с подарками и приятными бонусами для участников.

21 декабря, 12.00 — Оффлайн мастер-класс по фортепиано от Артема Шаплыко

Уникальная возможность принять участие в мастер-классе по фортепиано от основателя Музыкальной школы АртГранд! Артем Шаплыко — выпускник Белорусской государственной академии музыки, лауреат многих международных конкурсов, солист Белорусской государственной филармонии. Успешно сочетает концертно-исполнительскую деятельность с педагогической. В 2017 году принял участие в концерте-открытии 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе, член правления общества «Беларусь — Испания».

На мастер-классе Артем Шаплыко поделится секретами исполнительского мастерства и разберет наиболее частые ошибки начинающих пианистов.

Место проведения: ул. Раковская, 16А

время проведения — с 12.00 до 13.00

Всем участникам мастер-класса Музыкальная школа АртГранд дарит сертификат на 1 урок игры на фортепиано (30 мин) и скидку 25% на 1 месяц занятий в абонементе. Скидкой и сертификатом можно воспользоваться до 31 января 2021 года.

Вход – свободный, по предварительной регистрации. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

21 декабря, 19.00 — Онлайн мастер-класс по скрипке от Лейлы Акберовой

Онлайн мастер-класс «королевы музыки» — скрипки проведет педагог Музыкальной школы АртГранд Лейла Акберова. Лейла — организатор открытого городского конкурса струнно-смычковых инструментов «Играем ТУТТИ-2020», руководитель и солистка струнного коллектива «Light quartet». Являлась участницей проекта «Кукис», сотрудничала с артистами: Светланой Сургановой, Николаем Носковым, Тамарой Гвердцители. Ученики Лейлы становились лауреатами международных конкурсов в Беларуси, Латвии и России.

На мастер-классе Лейла Акберова расскажет, чем отличается акустическая скрипка от электронной, поделится секретами и тонкостями игры на струнном инструменте и подскажет, как усовершенствовать свое исполнительское мастерство.

Место проведения: Instagram — instagram.com/artgrandby

время проведения — с 19.00 до 20.00

Всем участникам мастер-класса Музыкальная школа АртГранд дарит сертификат на 1 урок игры на фортепиано (30 мин) и скидку 25% на 1 месяц занятий в абонементе. Скидкой и сертификатом можно воспользоваться до 31 января 2021 года.

Участие — бесплатное. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

21 декабря, 20.00 — Новогодний онлайн-Quiz «Музыкальный ликбез»

Прокачайте свои знания с педагогами Музыкальной школы АртГранд и выиграйте ценные призы в новогодней викторине от лучших теоретиков школы Любови Сытько и Дарьи Палушкиной! «Музыкальный ликбез» — это много интересных историй и фактов о создании известных всем мировых шедевров, веселые музыкальные загадки и викторины на новогоднюю тематику, отличное настроение и приятные подарки самым активным участникам!

Присоединяйтесь к онлайн-Quiz от Музыкальной школы АртГранд и убедитесь: теория может быть интересной!

Место проведения: Instagram — instagram.com/artgrandby

время проведения — с 20.00 до 21.00

Всем участникам — приятные бонусы и подарки от Музыкальной школы АртГранд

Участие — бесплатное. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

22 декабря, 10.00 — Онлайн мастер-класс по гитаре от Дарьяна Шахаба

Онлайн мастер-класс по одному из самых распространенных видов гитары — классической — проведет выпускник Белорусской государственной академии музыки, лауреат многих международных конкурсов, педагог Музыкальной школы АртГранд Дарьян Шахаб. В репертуаре виртуозного гитариста — известные композиции мирового наследия разных направлений и жанров (классика, босса-нова, популярная музыка). Дарьян Шахаб неоднократно выступал сольно и в составе ансамблей и оркестра в различных концертных залах Беларуси, в октябре 2020 года состоялся сольный концерт «Вечер белорусской гитарной музыки».

На мастер-классе Дарьян Шахаб поделится секретами и тонкостями исполнительского мастерства и расскажет, как избежать наиболее частых ошибок начинающих гитаристов.

Место проведения: Instagram — instagram.com/artgrandby

время проведения — с 10.00 до 10.30

Всем участникам мастер-класса Музыкальная школа АртГранд дарит сертификат на 1 урок игры на фортепиано (30 мин) и скидку 25% на 1 месяц занятий в абонементе. Скидкой и сертификатом можно воспользоваться до 31 января 2021 года.

Участие — бесплатное. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

22 декабря, 19.00 — Оффлайн мастер-класс по скрипке от Лейлы Акберовой

Мастер-класс «королевы музыки» — скрипки проведет педагог Музыкальной школы АртГранд Лейла Акберова. Лейла — организатор открытого городского конкурса струнно-смычковых инструментов «Играем ТУТТИ-2020», руководитель и солистка струнного коллектива «Light quartet». Являлась участницей проекта «Кукис», сотрудничала с артистами: Светланой Сургановой, Николаем Носковым, Тамарой Гвердцители. Ученики Лейлы Акберовой — лауреаты многих международных конкурсов в Беларуси, Латвии и России.

На мастер-классе Лейла Акберова расскажет, чем отличается акустическая скрипка от электронной, поделится секретами и тонкостями игры на струнном инструменте и подскажет, как усовершенствовать свое исполнительское мастерство.

Место проведения: ул. Раковская, 16А,

время проведения — с 19.00 до 20.00

Всем участникам мастер-класса Музыкальная школа АртГранд дарит сертификат на 1 урок игры на фортепиано (30 мин) и скидку 25% на 1 месяц занятий в абонементе. Скидкой и сертификатом можно воспользоваться до 31 января 2021 года.

Вход – свободный, по предварительной регистрации. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

23 декабря, 18.30 — Онлайн-урок по вокалу: поем новогодние песни на английском

Музыкальная школа АртГранд приглашает всех желающих на бесплатный онлайн-урок по вокалу «Поем новогодние песни на английском» вместе с педагогом школы Ксенией Бех. Вы окунетесь в праздничную атмосферу предстоящих праздников, разучите и споете вместе с педагогом самые популярные новогодние и рождественские песни на английском языке, а также узнаете как празднуют рождество и новый год в других странах и многое другое. Мероприятие рассчитано на детей 7-12 лет и их родителей.

Место проведения: Зум

время проведения — с 18.30 до 19.30

Всем участникам — приятные бонусы и подарки от Музыкальной школы АртГранд

Участие — бесплатное. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

24 декабря, 19.00 — Новогодняя музыкальная онлайн-сказка для малышей

Музыкальная школа АртГранд приглашает самых маленьких ребят и их родителей на новогоднюю музыкальную онлайн-сказку. Вместе с педагогом школы Ириной Морозовой малыши не только узнают об удивительных приключениях Деда Мороза и Снегурочки, но и смогут поиграть в увлекательные логоритмические игры на развитие внимания и воображения, потренируют крупную и мелкую моторику, споют много веселых новогодних песенок и подарят специальный музыкальный подарок для Дедушки Мороза.

А для того, чтобы музыкальная онлайн-сказка стала еще более интересной и захватывающей, рекомендуем перед началом эфира подготовить специальный «сказочный реквизит», который легко можно найти дома: белый платочек, шишка, колокольчик, барабан, бусы, ёлочная мишура, матрёшка.

Встречайте Рождество и Новый год всей семьей вместе с Музыкальной школой АртГранд!

Место проведения: Instagram — instagram.com/artgrandby

время проведения — с 19.00 до 20.00

Всем участникам — приятные бонусы и подарки от Музыкальной школы АртГранд

Участие — бесплатное. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

26 декабря, 13.30 — Онлайн мастер-класс по изготовлению музыкальной ёлочной игрушки

Музыкальная школа АртГранд приглашает на бесплатный онлайн мастер-класс по созданию самодельных музыкальных ёлочных игрушек и поделок. Игрушки, созданные своими руками, подарят множество приятных моментов и воспоминаний на весь год, помогут пробудить творческую мысль, развить внимание, память и воображение.

Во время праздничной подготовки к наступающему Новому году Вы создадите несколько красивых ёлочных игрушек и поделок из таких простых материалов, как картон, распечатанные ноты (для украшения), клей, разноцветные ленточки и другие элементы украшения.

Встречайте Рождество и Новый год всей семьей вместе с Музыкальной школой АртГранд!

Место проведения: Instagram — instagram.com/artgrandby

время проведения — с 13.30 до 14.00

Всем участникам — приятные бонусы и подарки от Музыкальной школы АртГранд.

Участие — бесплатное. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

30 декабря, 18.00 — Новогодний онлайн-концерт Музыкальной школы АртГранд

Впервые в преддверии главного праздника зимы Музыкальная школа АртГранд приглашает на новогодний онлайн-концерт! Для Вас прозвучат самые популярные новогодние песни и композиции в исполнении педагогов школы: лауреатов международных конкурсов Артема Шаплыко (фортепиано), Марины Шаплыко (фортепиано), Татьяны Черноморец (фортепиано), Дарьи Гончаровой (фортепиано), Елизаветы Морозовой (фортепиано), Анастасии Аникиной (фортепиано), Татьяны Лукьяновой (фортепиано), Лейлы Акберовой (скрипка), Дарьи Елисеевой (флейта), Дарьяна Шахаба (гитара), Ангелины Можар (сопрано), Ксении Бех (сопрано).

Встречайте Новый год с Музыкальной школой АртГранд!

Место проведения: YouTube — https://www.youtube.com/channel/UCnu01AUfsoEpctsXsl-lVrQ

время проведения — с 18.00 до 19.30

Участие — бесплатное. Регистрация: https://forms.gle/SYPhDrhjh1ZLab7e6

21-31 декабря — Письмо от Дедушки Мороза из волшебной страны «Гармония»

Музыкальная школа АртГранд принимает заявки на новогоднее поздравление от Дедушки Мороза из музыкальной страны Гармония. До 31 декабря отмечайте, кого из Ваших родных, близких и знакомых может поздравить главный волшебник зимы. Обещаем, что все Ваши просьбы мы ему передадим, и они обязательно исполнятся в Новом году! Все поздравления бесплатные!

Как оставить заявку:

Во всех социальных сетях Музыкальной школы АртГранд под специальным постом напишите в комментариях «Ждём письмо от Дедушки Мороза»

В личное сообщение отправьте: имя, фамилию и возраст получателя (ребёнок или взрослый), телефон и e-mail, на который придёт письмо.

На указанную почту придёт послание, в котором будут: