Инициатива Коротко о разном 

Присоединяйтесь к дистанционному велотуру и получите приз от олимпийских чемпионов

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Руденский дистанционный велотур продолжается. В этот раз участие в нем  предлагаем принять всем желающим в возрасте от 18 лет и дальше без ограничений.

Посвящен велотур олимпийским чемпионам, уроженцам Минской области Владимиру Каминскому (1976, Монреаль) и Олегу Логвину (1980, Москва).

Владимир Каминский на дистанции в 100 километров показывал результат чуть более двух часов. Участникам дистанционного велотура предлагаем  проехать  свою  сотку по территории района за 10 дней — с 15 по 25 июля.

С 25 по 30 июля  ждем информацию об участниках  мероприятия по телефону (8-033) 333-05-46:  назвать  необходимо фамилию,  имя, отчество, место жительства и результат.

Все участники дистанционного велотура получат дипломы с автографами олимпийских чемпионов, которые будут высланы по почте. Для тех, кто поддержит идею в числе первых, дипломы будут являться пропуском для семейного посещения музейного комплекса «Дукорский маёнтак». Более подробную информацию можно узнать по указанному выше телефону.

Владимир МАЦУЛЕВИЧ,

автор  проекта.

 

 

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