Привет! Я — «Стивен»! Может познакомимся?

В октябре 2021 года жительнице Пуховичского района в социальной сети «Инстаграм» пришло сообщение от мужчины, который представился как «Стивен». Он рассказал, что работает бизнесменом и у него есть большой бизнес за рубежом. На протяжении нескольких месяцев он поддерживал с ней переписку, в ходе которой неоднократно высказывал намерения приехать в Беларусь.

После продолжительного общения, пуховчанка по просьбе своего виртуального друга, зарегистрировала на себя новую сим-карту у оператора мобильной связи, после чего предоставила «Стивену» коды доступа для авторизации в мессенджере «WhatsApp», посредством которого и продолжилось общение. Заведя доверительные отношения со своей возлюбленной, «Стивену» удалось её убедить в том, что он действительно намерен приехать к ней, однако для этого ему необходимы денежные средства в сумме 3 000 долларов США для приобретения билетов. «Стивен» также рассказал, что всё вернёт, а своих денег у него в настоящий момент нет из-за проблем с налоговой службой, которая временно заблокировала его счета из-за проведения проверки его бизнеса.

После получения вышеуказанного перевода «Стивен» был очень благодарен, но попросил еще оплатить перевоз его багажа из Филипин в Беларусь, а также таможенную пошлину. Так, доверчивая женщина в несколько этапов осуществила переводы в Германию на общую сумму свыше 2 000 долларов США.

Мужчина успокаивал бдительность потерпевшей своими рассказами о дальнейшем совместном времяпровождении после его прилёта, а также счастливой семейной жизни, и дальше продолжал под различными предлогами выманивать деньги.

Пообщавшись со своими знакомыми, женщина поняла, что попалась на уловку злоумышленника, и что её новый друг — вымышленный персонаж, который неоднократно присылал ей не фотографии из своей жизни, а всего лишь скачанные из Интернета картинки других пользователей.

В настоящий момент потерпевшая допрошена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.

Группа по противодействию киберпреступности Пуховичского РОВД убедительно просит граждан быть бдительными при совершении всех действий в сети интернет, общении с «незнакомцами» и при совершении платёжных операций с банковскими картами.

Для того что бы не стать жертвой злоумышленника следует помнить и выполнять ряд основных правил:

· Никогда не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, а также данные ваших банковских платежных карточек;

· Всегда проверяйте с кем ведёте разговор по телефону (обращайте внимание на номер телефона собеседника), страницу пользователя в социальной сети, которая может быть создана за несколько дней до начала общения и содержать всего лишь несколько фотографий, скачанных из сети Интернет;

· Надежно защищайте свои данные (двухфакторная авторизация, SMS-оповещение);

· В случае утери или кражи банковской карточки, незамедлительно заблокируйте ее по телефону или в банке.

· Остерегайтесь фишинговых сайтов, которые внешне выглядят с официальными, однако если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить «ляпы» в его оформлении. Также обращайте внимание на доменное имя ресурса в адресной строке, которое помимо привычных ресурсов www.asb.by или www.gorka.by будет выглядеть, например следующим образом: www.asb-online.ss или www.gorka54-qq.su;

· И самое главное: служба безопасности банковского учреждения никогда не использует для связи с клиентами мессенджеры «Вайбер» или «WhatsApp».

Будьте осторожны и внимательны!

Записал Станислав БЕЛОУСОВ.