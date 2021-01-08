Прихожане храма Рождества Христова в Дружном встречают престольный праздник
Праздник Рождества Христова часто называют рождественской сказкой. Наверное, это не удивительно, потому что дух волшебства, который царит повсеместно, не может не завораживать. Но каждый верующий человек скажет, что Рождество Христово — это совсем не сказка. Это день, когда Бог принял человеческую природу, человеческую плоть и стал одним из нас. Именно поэтому Рождество Христово — главный праздник для христиан. А для прихожан храма Рождества Христова в Дружном это еще и престольный праздник. На одном из богослужений митрополит Филарет отметил, что поскольку церковная община носит имя Рождества Христова, это требует от прихожан особенного отношения и к вере, и к делам мирским. К слову, на момент начала строительства храма только четыре общины в Беларуси имели такое имя.
В Рождественскую ночь в храме Рождества Христова по традиции прошло праздничное богослужение, которое провел благочинный второго Пуховичского благочиния протоиерей Виктор Машлякевич. Это было двенадцатое рождественское богослужение для отца Виктора, переведенного на Пуховщину с благословения владыки Филарета 11 лет назад.
— До этого я был настоятелем церкви в Копыльском районе, — рассказывает отец Виктор. — И там также занимался строительством. Поэтому прекрасно понимал, каким предстоит быть моему служению здесь, в Дружном, где на момент моего переезда был построен только нижний храм, освященный в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Верхний храм будет освящен в честь Рождества Христова.
История строительства церкви в поселке энергетиков уже насчитывает более двух десятков лет: в сложные нулевые годы оно практически не велось и даже было заморожено. Это и понятно, ведь изначально здесь планировали построить не просто церковь, а духовный центр Пуховщины. По проекту высота храма с пятью куполами должна была составить почти 50 метров. Но средств на столь масштабное строительство не хватало. Поэтому после корректировки проекта было решено построить храм с одним куполом и высотой 36 метров. Но размеры и сегодня впечатляют: более 1000 квадратных метров.
— Строительство ведется за пожертвования прихожан и при помощи всех неравнодушных людей, — рассказывает отец Виктор Машлякевич. — Нам традиционно помогают работники филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго», других предприятий региона, в числе которых строящаяся БНБК. В 2017 году был установлен купол, в 2020 году оштукатурен фасад. Сейчас выполняется внутренняя отделка, а на повестке дня — коммуникации, монтаж системы отопления.
Несмотря на продолжающиеся строительные работы, в нижнем храме ведутся богослужения. Действует воскресная школа, в которой занимаются около 40 детей. С ними работают Татьяна Дударевич, Любовь Ризаева, Светлана Кулеш. К каждому Рождеству готовят праздничную театрализованную программу, проводятся традиционные конкурсы чтецов, участвуют в которых дети из всех церквей второго Пуховичского благочиния.
— Дружный активно строится: появляются новые предприятия, сюда приезжают на постоянное место жительства новые люди, — говорит отец Виктор. — Они, я верю, придут в храм, двери которого открыты каждому. Очень важно, чтобы люди помнили о Боге, шли к Богу, жили по законам нравственности, любви к ближнему. Добро и вера — это то, что всем нам сегодня очень нужно. Это то, без чего нельзя представить и наше будущее.
Хочу поздравить всех прихожан, всех пуховчан с праздником Рождества Христова и поблагодарить за труд и старания во благо строительства нашего храма. Пусть Бог хранит всех людей, дарует им здоровье, укрепляет в вере.
Елена ШАНТЫКО.