Призывникам на заметку — что грозит за уклонение от воинской службы

В соответствии с действующим законодательством каждый белорус мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет обязан пройти срочную военную службу, если только он не имеет официальной отсрочки или медицинских противопоказаний.

С теми же, кто решил проигнорировать призыв, «не заметить» повестку из военного комиссариата, а попросту говоря, откосить от армии, разговор может быть суровым.

Начнем с КоАП РБ, статьи 25. «Забывчивых» или «забивчивых», своевременно не явившихся в военный комиссариат без уважительной причины для приписки к призывному участку, например, ждёт наложение штрафа в размере до 3 б.в. (сейчас это 81 руб.), а если повторно – то до 6 б.в. (162 руб.). Неявка без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу (также касается отказавшихся от получения повестки) – до 5 б.в. (135 руб.).

Для любителей «экстрима» предусмотрена статья 435 УК РБ. За уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу предусмотрен штраф, или арест, или ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если же вдобавок умышленно причинить себе телесное повреждение, или симулировать заболевание, или подделать документы, то можно «попасть» и на 5 лет ограничения или лишения свободы…

Можно еще добавить про проблемы «бегунов» с выездом за границу, отношение в семье и обществе, потерянные нервы, деньги и так далее. И наоборот, преференции для тех, кто отслужил в соответствии с так называемым «законом об отсрочках» (срочная службе засчитывается в стаж работы, предоставление рабочего места, преимущества при поступлении в учебные заведения и другие).

В общем, есть повод хорошо все взвесить. На одной чаше весов 6-18 месяцев службы в воинской части в статусе военнослужащего вооруженных сил, а на другой до 5 лет тюрьмы в статусе заключенного со всеми вытекающими. Выбор, конечно же очевиден, но только для здравомыслящего человека.

Источник: Министерство обороны РБ