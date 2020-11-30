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Проблема обостряется — как мошенники списывают деньги с наших банковских карт

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С начала текущего года в нашем районе было возбуждено более сотни уголовных дел по факту хищения денежных средств с банковских карточек граждан.  Проблема  безопасности  в  этой  сфере  обостряется.

Еще в сентябре мы сообщали о 30 уголовных делах, возбужденных Пуховичским РОВД по фактам компьютерного мошенничества. На 25 октября их было уже 119.

Это говорит о том, что не все знают о рекомендациях, как не стать жертвой банковских  мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся раскрытием преступлений в сфере высоких технологий,   советуют следующее: никому не сообщать и не передавать номер своей карты, сроки ее действия, трехзначный код на оборотной стороне, свои паспортные данные, “логин” и “пароль” к различным сервисам, коды подтверждения, полученные в виде  SMS-сообщений. Но и это не все. Специалисты предупреждают: следует быть осторожными при переходе по ссылкам. И еще не теряться, если вам кто-то позвонил и, представившись  сотрудником банка, стал требовать сообщить  ему перечисленную выше конфиденциальную информацию.

— В настоящее время мошенники активизировались в Viber, — рассказал оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции Пуховичского РОВД  Виталий Волкевич. — Например, в мессенджере вам могут позвонить с иностранного номера, рядом с которым вы увидите значок «Беларусбанка». Вас под разными предлогами могут попросить  озвучить коды и пароли, свои паспортные данные или выслать их на указанный номер. Этого делать ни  в коем случае нельзя. Следует помнить,  что банки такую информацию по телефону не требуют.  А  держателям пластиковых платежных  карт ОАО «Беларусбанк»  совет: проводить платежи в сети Интернет с применением технологии 3D Secure. В банке подскажут, как это сделать.

Есть еще одна ловушка, в которую нередко попадают граждане: на странички в социальные сети приходит сообщение от друга или знакомого человека с просьбой перечислить деньги. Этого нельзя делать, предварительно не переговорив с этим другом по телефону. Нужно убедиться, что именно он отправил вам сообщение.

Остается  проблема и  с популярным сайтом объявлений  «Куфар», через который можно продавать и покупать вещи. Мошенники активно пользуются им, выступая в роли как продавцов, так и покупателей. Тем, кто с ними связался, они предлагают пройти по ссылке на поддельный сайт. Так можно потерять свои деньги. Личная рекомендация: никогда не переходить по ссылкам. Не открывать их совсем, чтобы себя обезопасить. И это касается не только «Куфара», а  любых вызывающих недоверие предложений на любых сайтах или в мессенджерах.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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