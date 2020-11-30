Проблема обостряется — как мошенники списывают деньги с наших банковских карт

С начала текущего года в нашем районе было возбуждено более сотни уголовных дел по факту хищения денежных средств с банковских карточек граждан. Проблема безопасности в этой сфере обостряется.

Еще в сентябре мы сообщали о 30 уголовных делах, возбужденных Пуховичским РОВД по фактам компьютерного мошенничества. На 25 октября их было уже 119.

Это говорит о том, что не все знают о рекомендациях, как не стать жертвой банковских мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, советуют следующее: никому не сообщать и не передавать номер своей карты, сроки ее действия, трехзначный код на оборотной стороне, свои паспортные данные, “логин” и “пароль” к различным сервисам, коды подтверждения, полученные в виде SMS-сообщений. Но и это не все. Специалисты предупреждают: следует быть осторожными при переходе по ссылкам. И еще не теряться, если вам кто-то позвонил и, представившись сотрудником банка, стал требовать сообщить ему перечисленную выше конфиденциальную информацию.

— В настоящее время мошенники активизировались в Viber, — рассказал оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции Пуховичского РОВД Виталий Волкевич. — Например, в мессенджере вам могут позвонить с иностранного номера, рядом с которым вы увидите значок «Беларусбанка». Вас под разными предлогами могут попросить озвучить коды и пароли, свои паспортные данные или выслать их на указанный номер. Этого делать ни в коем случае нельзя. Следует помнить, что банки такую информацию по телефону не требуют. А держателям пластиковых платежных карт ОАО «Беларусбанк» совет: проводить платежи в сети Интернет с применением технологии 3D Secure. В банке подскажут, как это сделать.

Есть еще одна ловушка, в которую нередко попадают граждане: на странички в социальные сети приходит сообщение от друга или знакомого человека с просьбой перечислить деньги. Этого нельзя делать, предварительно не переговорив с этим другом по телефону. Нужно убедиться, что именно он отправил вам сообщение.

Остается проблема и с популярным сайтом объявлений «Куфар», через который можно продавать и покупать вещи. Мошенники активно пользуются им, выступая в роли как продавцов, так и покупателей. Тем, кто с ними связался, они предлагают пройти по ссылке на поддельный сайт. Так можно потерять свои деньги. Личная рекомендация: никогда не переходить по ссылкам. Не открывать их совсем, чтобы себя обезопасить. И это касается не только «Куфара», а любых вызывающих недоверие предложений на любых сайтах или в мессенджерах.

Наталья ПАРХОМЧИК.