Проблемы у взрослых — страдают дети

У семейных скандалов разная подоплека. И одно дело, когда кто-то из супругов склонен к насилию или затевает семейные склоки в состоянии алкогольного опьянения: это страшно, но понятно. Однако случается, что скандалы разгораются, потому что у кого-то из супругов появляются другие планы на будущее, или людям просто не хватает острых ощущений.

К сожалению, иногда взрослые, выясняя отношения между собой, не берут в расчет то, что свидетелями их скандалов становятся дети, которые если и не страдают физически, то душевные травмы получают серьезные. Появляются в семейной истории милицейские протоколы, социальные расследования. И, случается, что исправить ситуацию в семье не получается без применения положений Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». И если несовершеннолетние признаются находящимися в социально опасном положении, жизнь семьи проходит под пристальным контролем самых различных служб, стоящих на страже интересов детей или подростков.

Семейные истории, которые рассматривались на одном из последних заседаний координационного совета, оставили разные впечатления. Были две, на первый взгляд, похожие: в ходе скандалов мужья вызывали милицию, обвинив в том, что происходит, своих жен. Однако на самом деле эти истории совсем о разном.

История первая. Муж-провокатор.

Между супругами, жителями одного из поселков нашего района, произошел скандал. Муж вызвал милицию, и на жену составили протокол. Причем по серьезной статье 9.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь: «умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания». Мужчина обвинил свою супругу в нанесении ему побоев. Так как у семейной пары есть несовершеннолетние дети, было начато социальное расследование. Пока оно проходило, случился второй подобный инцидент. И членов координационного совета интересовало, почему протоколы были составлены именно на супругу. В ходе беседы открылась вся подоплека событий. Как оказалось, женщина довольно долго боролась с тяжелой болезнью. За это время у мужчины появились другие интересы в личной жизни. К сожалению, такую ситуацию редкой не назовешь. И он оскорблениями просто стал провоцировать супругу на скандалы, чтобы о ней сложилось впечатление как о плохой матери, и в перспективе ее можно было бы выселить из квартиры. К сожалению, дети стали заложниками этой истории и свидетелями семейных скандалов. Их признали находящимися в социально опасном положении. Теперь с семьей, которая переживает серьезный кризис отношений, будут работать различные специалисты. Маме члены координационного совета пожелали держаться и быть сильной, не поддаваться на явные провокации, и посоветовали не замыкаться в себе, делиться своими проблемами со специалистами. К слову, в сложных ситуациях всегда готовы прийти на помощь психологи районного социально-педагогического центра.

История вторая. Провокатор — жена.

Здесь также в ответ на действия жены муж вызвал милицию. Но не затем, чтобы ее в чем-то обвинить, а потому, что за нее испугался: когда он вернулся с работы, женщина не открыла дверь, хотя он точно знал, что вся семья дома.

Такие семьи, как эта, встречаются не часто. До того, как встретить своего нынешнего спутника, женщина состояла в счастливом браке, от которого у нее трое детей. У ее первой семьи были определенные планы на жизнь, но муж умер. Через некоторое время женщина познакомилась со своим нынешним спутником. Живут они в гражданском браке. И все складывается хорошо. Родились общие дети. И, по словам социального работника, который хорошо знает эту семью, старшие дети любят и уважают своего нынешнего папу. А жена… испытывает чувства своего нынешнего супруга на прочность. И устраивает небольшие провокации, чтобы заставить его поволноваться. Так было и в тот раз: он, уезжая на работу, не взял ключи от дома, а когда вернулся, она не открыла дверь. Мужчина решил, что с его близкими что-то случилось, и вызвал милицию. Так семья, к которой никогда не было никаких претензий, оказалась в поле зрения специалистов, защищающих интересы детей.

Говорят, что ничего не случается просто так. Наверное, и этой паре нужно было побывать на заседании координационного совета по реализации положений Декрета №18 для того, чтобы просто… повзрослеть. Хотя странно так думать по отношению к людям, которые воспитывают пятерых детей. Члены координационного совета высказали немало добрых слов в адрес мужчины: и за то, что не побоялся ответственности и связал свою жизнь с многодетной мамой, и за то, что сумел стать близким человеком для старших детей, и за то, что беспокоится о своей семье. Ну, а жене посоветовали отказаться от пусть и небольших, но провокаций. Семью это не укрепляет. Да и для детей не совсем хороший пример. А если сложно менять привычки, можно также обратиться за помощью к психологам социально-педагогического центра.

Наталья ПАРХОМЧИК.