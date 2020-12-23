Коротко о разном Мир наших увлечений 

Продолжаем рассказывать о ваших талантах

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Недавно мы запустили рубрику «Мир наших увлечений» и попросили вас прислать фотографии вашего творчества. Пришло время ими поделиться!

Виктория Борисевич делает броши из бисера.  Начала увлекаться этим 2 года назад, сейчас для хобби находит больше времени, так как она находится в декретном отпуске.

— Это хобби нашей дочки Дарьи, — рассказывает ее мама Елена Илькевич. — В свободное время она делает подарки друзьям и нам с папой.

Зинаида Абразовская живет в д.Велень и любит вышивать и вязать — просто рукодельница!

Напоминаем, вы еще можете принять участие в нашей фоторубрике. Для этого нужно прислать на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru свои фото и сказать несколько слов о своем увлечении.

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