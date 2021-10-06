Продолжаются осенние ярмарки

Осень встречает «бабье лето»: после значительного похолодания с ночными заморозками пришел период солнечной, теплой и сухой погоды. Это стало большим плюсом для традиционных осенних ярмарок.

В выходные на площадке ООО «Центр подготовки «Авгур» можно было пополнить свои закрома или просто купить на стол овощи, фрукты, рыбу и многое другое. И желательно дешевле, чем в магазинах. Так ли это, я попыталась понять.

Людей на ярмарке было много, как и продавцов. Так что спрос и предложение, можно сказать, гармонировали. Хочу отметить, что цены на продовольственные товары стали выше: в прошлом году картофель можно было купить по цене 50-70 копеек за килограмм, а в этом — цены начинаются от 95 копеек.

Большие красивые желтые и красные перцы продавались от 1 рубля 60 копеек до 2 рублей 20 копеек за килограмм, а сетку можно было забрать за 6 и 8 рублей. Картофель — от 95 копеек до 1 рубля 20 копеек. Лук — от 1 рубля до 1 рубля 20 копеек, морковь — от 95 копеек до 1 рубля, капуста — от 70 копеек до 1 рубля, свекла — от 1 рубля до 1 рубля 20 копеек, груши — 2- 3 рубля, чеснок — 10-14 рублей. Цены на фермерские яблоки — от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек.

Марьиногорский государственный ордена «Знак почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка реализовывал свою продукцию по более лояльным ценам: яблоки — 1 рубль 50 копеек, капуста — 70 копеек, пшеница — 60 копеек.

Для сравнения: в магазине «Копеечка» свекла на прилавке — 1 рубль 99 копеек, лук репчатый — 1 рубль 15 копеек, чеснок — 7 рублей 59 копеек, морковь — 75 копеек, картофель — 1 рубль 19 копеек, капуста — 1 рубль 19 копеек, перец желтый «калифорния» — 5 рублей 99 копеек, перец красный «калифорния» — 5 рублей 29 копеек, перец грунтовой — 2 рубля 28 копеек.

В ларьке «Овощи», за магазином «ДорОРС», можно найти перец за 1 рубль 60 копеек и 2 рубля, капусту — за 1 рубль 30 копеек, морковь — за 1 рубль 10 копеек, картофель — за 1 рубль 20 копеек, свеклу — за 1 рубль, яблоки — за 1 рубль 80 копеек и 2 рубля.

Но ярмарка — отдельный разговор, здесь продается все и сразу. Удобно.

Марина РЫЖОВА.