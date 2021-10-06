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Продолжаются осенние ярмарки

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Осень встречает «бабье лето»: после значительного похолодания с ночными заморозками пришел период солнечной, теплой и сухой погоды. Это стало большим плюсом для  традиционных осенних ярмарок.

В выходные на площадке ООО «Центр подготовки «Авгур» можно было пополнить свои закрома или просто купить на стол овощи, фрукты, рыбу и многое другое. И желательно дешевле, чем в магазинах. Так ли это, я попыталась понять.

Людей на ярмарке было много, как и продавцов. Так что спрос и предложение, можно  сказать,  гармонировали.  Хочу  отметить, что  цены на продовольственные товары стали  выше:  в прошлом году картофель можно было купить по  цене  50-70 копеек за килограмм, а в этом — цены начинаются от 95 копеек.

Большие красивые желтые и красные перцы продавались от 1 рубля 60 копеек до 2 рублей  20 копеек за килограмм, а сетку можно было забрать за 6 и 8 рублей. Картофель  —  от   95   копеек  до  1 рубля  20  копеек.  Лук —  от  1 рубля до 1 рубля  20  копеек,  морковь  —  от  95  копеек    до   1 рубля, капуста — от 70 копеек до 1 рубля, свекла — от 1 рубля до 1 рубля 20 копеек,   груши —  2- 3  рубля,  чеснок —  10-14 рублей. Цены на фермерские яблоки — от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 копеек.

Марьиногорский государственный ордена «Знак почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка реализовывал свою продукцию по более лояльным ценам:  яблоки  —  1  рубль 50 копеек,  капуста — 70 копеек, пшеница —  60 копеек.

Для сравнения: в магазине «Копеечка» свекла на прилавке — 1 рубль 99 копеек, лук репчатый — 1 рубль 15 копеек, чеснок — 7 рублей 59 копеек, морковь — 75 копеек,  картофель — 1 рубль 19 копеек, капуста — 1 рубль 19 копеек, перец желтый   «калифорния» — 5 рублей 99 копеек, перец красный «калифорния» —  5 рублей 29  копеек,  перец  грунтовой  —  2  рубля 28 копеек.

В  ларьке  «Овощи»,   за   магазином  «ДорОРС», можно  найти перец за 1 рубль 60 копеек  и  2  рубля, капусту —  за 1 рубль 30 копеек, морковь — за 1 рубль 10 копеек, картофель — за 1 рубль 20 копеек, свеклу — за 1 рубль, яблоки — за 1 рубль  80  копеек и 2 рубля.

Но  ярмарка — отдельный разговор, здесь  продается  все и сразу.  Удобно.

Марина  РЫЖОВА.

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