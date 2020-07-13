Продукция СООО «Морозпродукт» — это не только мороженое…

Только мясо, тесто и приправа — таков рецепт классических домашних пельменей, которые мы делаем сами и которым не нужны больше никакие добавки для того, чтобы быть вкусными…

Только мясо, тесто и приправы — таков и рецепт пельменей «Марьино» от компании «Торговый дом «Морозпродукт». Им также не нужны добавки, потому что производитель, начиная выпуск данной продукции, в первую очередь подумал о ее качестве.

— Наша философия очень проста: мы производим только то, что едят наши дети и мы сами, — говорит главный акционер ООО «Торговый дом «Морозпродукт» Иван Добудько.

С этих слов начинался наш разговор о новом производстве, расположенном на территории «Морозпродукт» в Марьиной Горке. Впрочем, новым цех, в котором сегодня производятся пельмени, вареники и чебуреки под торговой маркой «Марьино», уже и не назовешь: два года прошло с того момента, как потребитель попробовал первые пельмени, произведенные там.

— Идея начать выпуск пельменей родилась не случайно, — говорит Иван Добудько. — В 2009 году в Марьиной Горке СООО «Морозпродукт» открыл собственный низкотемпературный логистический центр — склад общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров, который отвечал и отвечает последним европейским требованиям и стандартам. Он позволил компании не только быстрее доставлять холодное лакомство в любую точку республики и за ее пределы, но и стать дистрибьютором замороженной продукции мировых брендов. Компания закупала и поставляла на белорусский рынок замороженные ягоды и овощи, мясные и рыбные полуфабрикаты, морепродукты, пиццу, пельмени, клецки, блинчики, крабовое мясо и многое другое. И в какой-то момент мы задумались над тем, чтобы открыть собственное производство пельменей, ведь мороженое по понятным причинам имеет сезонный спрос, а пельмени — нет. К тому же, для этого уже были созданы все условия (построены склады для круглогодичного хранения, налажены отношения с торговыми объектами).

Начиная работу, отдавали себе отчет в том, что на белорусском рынке сегодня уверенно присутствуют и отечественные, и иностранные производители. Пельмени можно найти на любой вкус и кошелек. Поэтому новой продукции нужно обязательно стать конкурентоспособной.

Решили сделать ставку на вкус и качество. Чтобы покупатели оценили новый продукт, пельмени должны быть похожи на домашние, приготовленные без каких-либо вредных добавок.

Рецепт для пельменей, чебуреков и вареников разработала главный технолог Олеся Духновская. А помогал ей профессиональный шеф-повар Ариф Шамсиев. Их совместная работа помогла решить довольно сложную задачу: получить от автоматизированного процесса практически такой же результат, какой был бы, если бы пельмени делали своими руками.

— Маркетологи «Морозпродукта» выбрали, как нам кажется, очень удачное название для бренда, — рассказывает Иван Добудько. — «Марьино» — это адресация к городу, где уже более 20 лет работает наш завод по производству мороженого, где живут люди, которые на нем трудятся. Мы ценим и любим этот город, уважаем его жителей. Мы рады видеть их не только в качестве покупателей, но и в качестве членов нашего коллектива.

Цех по производству замороженных полуфабрикатов — это отдельно стоящее здание, технически и технологически оборудованное всем необходимым, отвечающее всем стандартам пищевой безопасности. Сюда я иду вместе с директором производства Дмитрием Ткачевым.

Чтобы попасть в цех, каждому необходимо «сдать экзамен» на допуск. Переодеваюсь (халат, шапочка, бахилы, перчатки в обязательном порядке), обрабатываю руки специальным раствором, потом антисептиком. Но этого оказывается недостаточно: чтобы сработал турникет, мои руки прошли еще один дополнительный контроль и обработку. Все, теперь можно.

Во время небольшой экскурсии я убеждаюсь, что действительно в производстве пельменей (в этот день именно они сходили с конвейера) нет ничего, кроме заявленных в рецепте продуктов: мясо (птица, свинина, говядина), овощи, специи и мука.

— Качество и безопасность — это то, что компания «Мороз-продукт» ставит во главу своей работы, — говорит Дмитрий Ткачев.— Поэтому мы работаем только с надежными и зарекомендовавшими себя партнерами. Но, осуществляя приемку сырья и материалов, обязательно тщательно проверяем каждую партию. Потребитель должен знать, что наше производство полностью соответствует стандартам HACCP (система менеджмента безопасности пищевых продуктов). Сертификат HACCP, который был вновь подтвержден предприятием в феврале, гарантирует безопасность производства продукции.

Под брендом «Марьино» сегодня выпускается пять видов пельменей: свинина-говядина, индейка, курица, курица-грибы-сыр и «Нежные». Ценовые границы — до 4,5 рубля.

Кроме того, налажено и производство вареников двух видов: с картофелем и клубникой. Важно, что картофель используется только натуральный. Не порошок. Также и с клубникой.

Третий вид продукции цеха — чебуреки. Данная продукция очень популярна, говорят, на автозаправочных станциях. И это действительно так. Причем чебуреки от «Морозпродукта» популярны не только потому, что это быстрая еда, но и потому, что она вкусная и сытная: мясо в чебуреке (как и в пельменях) с марьиногорской пропиской присутствует вполне себе уверенно. Проверено, кстати, лично. Однако положительную оценку ставят продукции «Марьино» многие люди.

— Я покупаю пельмени «Марьино» часто, — отвечает мне на вопрос о выборе товара, доставая из холодильника сразу две пачки пельменей, покупательница одного из магазинов. — Да, цена не самая низкая. Но я знаю, что эти пельмени моя семья очень любит. Устраивает то, что в них достаточно много мяса и тесто тонкое. Но при этом оно держит форму и не разваривается. И, конечно, вкусно…

— Мир меняется каждый день. Мы стараемся все меньше времени тратить на приготовление еды, поэтому выбираем простые в приготовлении продукты. В том числе пельмени. Но на их выпуске предприятие не планирует останавливаться, — говорит Иван Добудько, озвучивая планы на будущее, но не раскрывая всех секретов. — Наши технологи работают над рецептурой новых продуктов, которые мы также выпустим под брендом «Марьино». И они обязательно будут такими же вкусными и качественными…

Сегодня CООО «Мороз-продукт» занимает лидирующие позиции на белорусском рынке мороженого и замороженных полуфабрикатов. Компания постоянно внедряет инновационные технологии производства, расширяет дистрибьюторскую сеть в Беларуси и за рубежом: в активной базе более 13 000 торговых точек. На предприятии работает свыше 750 человек, ежегодно компания производит около 8 000 тонн мороженого. Помимо основного направления деятельности (производства мороженого), предприятие поставляет широкий спектр замороженных продуктов: мясные и рыбные полуфабрикаты, хлеб, овощи и ягоды, изделия из картофеля. Логотип СООО «Морозпродукт» на упаковке — гарант продукции высокого качества.

Елена ШАНТЫКО.