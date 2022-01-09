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Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи

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Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиоверсии, сообщает БелТА.

Для того чтобы как можно больше граждан Беларуси могли познакомиться с проектом обновленной Конституции, было принято решение сделать его аудиоверсию. Такой шаг позволит слабовидящим белорусам принять активное участие в обсуждении Основного закона страны.

Над проектом аудиозаписи работала команда Первого национального канала Белорусского радио. Чтобы прочитать все 49 страниц текста, ведущим Павлу Лазовику и Надежде Лысенко понадобилось 2 часа. В проекте — 148 статей. Все изменения начинаются с преамбулы.

Ознакомиться с аудиовариантом проекта обновленной Конституции Беларуси можно на сайтах Президента Беларуси и информационного агентства БелТА.

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