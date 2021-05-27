Профессиональное пенсионное страхование иностранных граждан

За иностранных граждан работодатели обязаны уплачивать взносы на профессиональное пенсионное страхование?

Согласно части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь «Об основах государственного социального страхования» обязательному государственному социальному страхованию подлежат граждане, работающие в Республике Беларусь по трудовым договорами (или) гражданско – правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, а также на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно – правовых форм, или являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Система государственного социального страхования включает в себя социальное, пенсионное и профессиональное пенсионное страхование.

Следовательно, за иностранных граждан, работающих по трудовым договорам, при соблюдении условий, установленных законодательством о профессиональном пенсионном страховании, с 01.01.2016 работодатели обязаны уплачивать взносы на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Подлежат ли профессиональному пенсионному страхованию иностранные граждане, которые работают по гражданско – правовым договорам?

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании», профессиональное пенсионное страхование распространяется на работников, которым предоставляется работа по трудовым договорам. Следовательно, на работников – иностранных граждан, с которыми заключены гражданско – правовые договоры, профессиональное пенсионное страхование не распространяется.

Какой тариф взносов на профессиональное пенсионное страхование предусмотрен за иностранных граждан?

Уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование за лиц, работающих в особых условиях труда, в том числе и за иностранных граждан, осуществляется работодателями в соответствии с тарифами, установленными Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2009 г. №23 «О тарифах взносов на профессиональное пенсионное страхование» в зависимости от категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию.

4. Какой размер взносов на профессиональное пенсионное страхование уплачивает работник – иностранный гражданин?

С 1 января 2009 года в Республике Беларусь взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачивают работодатели,использующие труд работников в особых условиях труда. Работники взносы на эти цели не уплачивают.

Обязаны ли уплачивать взносы на профессиональное пенсионное страхование иностранные организации?

В соответствии с пунктом 1-1 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда,Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 40, плательщиками обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь являются иностранные организации, деятельность которых признается через постоянное представительство[1].

Подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании», в частности, к страхователям отнесены представительства иностранных организаций, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2021 года № 125 внесены изменения в Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 года № 253, в части распространения с 6 марта 2021 года порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на иностранные организации.

Учитывая изложенное,за граждан, работающих по трудовым договорам на рабочих местах с особыми условиями труда, при соблюдении условий, установленных законодательством о профессиональном пенсионном страховании, иностранные организации обязаны уплачивать взносы на профессиональное пенсионное страхование.

[1]Под постоянным представительством иностранной организации понимается иностранная организация, соответствующая признакам, определенным в Налоговом кодексе Республики Беларусь.