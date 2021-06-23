Профилактическая акция «Пешеход» с 22 по 25 июня 2021 года на территории Минской области

С учетом складывающихся погодных условий и в целях принятия дополнительных мер по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, Госавтоинспекция Минской области с 22 по 25 июня т.г. проводит комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».

В ходе профилактической работы будет обеспечен действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также выявлению пешеходов, не соблюдающих Правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание будет уделено фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов. Места несения службы нарядов ДПС будут приближены к потенциально опасным участкам дорог, где пешеходы в неустановленных местах пересекают проезжую часть.

С начала года на территории Минской области Пуховичского района зарегистрировано 3 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли и 1 гражданин травмированы.

09.03.2021 около 00.00 часов водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Хонда Аккорд двигаясь по 16-му км автодороги Р92 со стороны г. Старые Дороги в сторону г.М.Горка (вне населенного пункта вблизи д.Синча, участок дороги не оборудован освещением) совершил наезд на пешехода 1999 года рождения, который шел по полосе движения в направлении г.М.Горка в попутном направлении автомобилю. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми 09.03.2021 был доставлен в УЗ «Марьиногорская ЦРБ». 20.03.2021 пешеход от полученных травм скончался. Водитель с места ДТП скрылся в направлении д. Теребуты Стародорожского района Минской области, где был задержан сотрудниками Пуховичского и Стародорожского РОВД. Пострадавший на месте ДТП обнаружен проезжим водителем 09.03.2021 около 00 часов 25 минут. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. Водитель задержан. Предварительно все участники ДТП трезвы.

04.04.2021 в 01:54 часов водитель 1997года рождения, управляя автомобилем БМВ Х5, двигаясь по автодороге Р-68 (Пуховичи-Узда-Негорелое), на 39-ом км в направлении д. Валерьяны Узденского района, совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги пешехода 1984 года рождения. В результате наезда пешеход, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. На вещах пешехода, светоотражающие элементы отсутствовали.

15.01.2021 около 18.45 в водитель 1988 г.р., житель г. Бобруйск, управляя а/м Форд, двигаясь по автодороге М5(Минск-Гомель) 58км, совершил наезд на движущегося по проезжей части дороги пешехода 1979 г.р., жителя а.г. Красный Дар, Червенского района. В результате наезда пешеход с полученными травмами госпитализирована. Пешеход не обозначен СВЭ, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые водители!

При приближении к пешеходному переходу вам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за указанного транспорта может неожиданно появиться пешеход.

Уважаемые пешеходы!

В свою очередь перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен, т.е. необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства.

При переходе проезжей части необходимо исключить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, малолетних детей взять за руку.

Не будет лишним напомнить пожилым людям и детям о правилах безопасного перехода проезжей части, купить и прикрепить на одежду световозвращающие элементы, лучше, если они будут размещены на обоих рукавах.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток.

Уважаемые граждане! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД