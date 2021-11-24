Профилактика домовладений в Пуховичском районе

К сожалению количество пожаров и гибель людей от них на сегодняшний день не радует и остаётся проблемой. Работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям всеми силами стараются противостоять причине этой проблемы. Поэтому продолжают работу по предупреждению пожаров в жилом секторе и информируют жителей о правилах пожарной безопасности.

При обследовании домовладений в деревне Новополье и в городском посёлке Руденск инспектор инспекции профилактики и надзора Пуховичского РОЧС Павел Петрович проверил печи, наличие и исправность автономных пожарных извещателей. Напомнил жителям об основных правилах пожарной безопасности, а также об опасности курения в постели. В подтверждение тому были приведены примеры гибели людей на пожарах.

В многодетных семьях инспектор напомнил о недопущении оставления детей без присмотра и важности обучения их навыкам безопасного поведения дома и на улице.

Не осталась без внимания и придомовая территория, на которой жители сжигали мусор. Павел Петрович напомнил о соблюдении правил контролируемого сжигания мусора.

По результатам обследования домовладений существенных нарушений обнаружено не было.

Пуховичский РОЧС.