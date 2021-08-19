Мероприятия по профилактике ДТП прошли в агрогородке Пуховичи

2 августа несовершеннолетний водитель мотоцикла без прав на управление на 67 километре автодороги Минск – Гомель без регистрационного номера и с пассажиром совершил столкновение с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесные повреждения в виде перелома левой голени.

В связи с этим с 3 по 17 августа сотрудниками ОГАИ Пуховичского РОВД была проведена проверка территории Пуховичского сельсовета на предмет выявления и исключения из участия в дорожном движении не зарегистрированного, конструктивно измененного или собранного кустарным способом мототранспорта. В ходе проверки было выявлено шесть нарушителей. В отношении данных лиц составлены административные материалы.

Так же в агрогородке Пуховичи временно исполняющим обязанности начальника ОГАИ Пуховичского РОВД Вадимом Матусевичем была проведена профилактическая беседа с местными жителями и владельцами мототранспорта.

Станислав БЕЛОУСОВ.